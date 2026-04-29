Силуанов заявил о последствиях для России из-за выхода ОАЭ из ОПЕК

Силуанов заявил о важности финансовой подушки из-за выхода ОАЭ из ОПЕК

Tекст: Дарья Григоренко

В такой ситуации, по его словам, Россия должна иметь «финансовую подушку» на случай колебаний нефтяных цен, передает РИА «Новости».

Силуанов напомнил, что примерно пятая часть российского бюджета формируется за счет нефтегазовых доходов, а поэтому требуется тщательно следить за конъюнктурой мирового рынка углеводородов. «Сегодня цены на нефть высокие, завтра цены на нефть – низкие. Нужно всегда иметь подушку финансовую на случай, если мы будем меньше получать доходов от нефти и газа», – подчеркнул министр.

Он добавил, что если страны ОПЕК перестанут координировать добычу, а будут производить столько нефти, сколько захотят, цены пойдут вниз. По мнению министра, в такой ситуации бюджет России должен быть рассчитан с запасом прочности не менее чем на три года. Это связано с тем, что переориентация нефтедобывающих компаний может занять именно этот срок.

Силуанов отметил, что высокая себестоимость, например, у компаний, добывающих сланцевую нефть, составляет около 60 долларов за баррель. Он пояснил, что если цены упадут, предложение на рынке уменьшится, а затем и стоимость нефти со временем восстановится.

Министр подчеркнул, что грамотная оценка и прогнозирование ситуации важны не только для государства, но и для личных финансов граждан. Сбалансированный бюджет и взвешенная бюджетная политика, по мнению Силуанова, являются ключевыми для доверия населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

Экономист Игорь Юшков предположил возможную сделку Абу-Даби с США по снижению цен на топливо перед парламентскими выборами.

