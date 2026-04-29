РЖД заявили о проведении нового аукциона по Рижскому вокзалу
РЖД проведут новый аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве из-за проявленного рынком интереса, передает РИА «Новости».
Ранее предыдущий аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, однако теперь в компании отметили рост интереса со стороны потенциальных инвесторов.
Новые торги назначены на 10 июня, стартовая цена останется прежней – 4 млрд рублей, а аукцион пройдет на повышение стоимости.
В РЖД сообщили: «Повторные торги на повышение проводятся, поскольку мы видим устойчивый интерес к объекту со стороны рынка. У инвесторов есть необходимость дополнительной проработки решений с учетом уникальности объекта».
В компании подчеркнули, что инвесторам требуется больше времени для анализа особенностей вокзала и выработки соответствующих решений. Рижский вокзал считается уникальным объектом, что, по мнению РЖД, делает проведение дополнительного аукциона актуальным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти отменили запланированный аукцион по продаже здания Рижского вокзала в Москве из-за отсутствия интереса со стороны покупателей. Начальная стоимость лота составляла 4,009 млрд рублей при шаге аукциона 200,5 млн рублей.
Напомним, РЖД выставили комплекс Рижского вокзала Москвы на торги в марте 2026 года.