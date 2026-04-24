Синоптики спрогнозировали мокрый снег и сильные ливни в Москве

Синоптик Тишковец сообщил о мокром снеге в Москве в понедельник

Tекст: Мария Иванова

«Ливни, переходящие в заряды мокрого снега, пройдут в Москве в понедельник, за сутки выпадет до 10-15 миллиметров осадков, может появиться снежный покров», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В пятницу на Русскую равнину пришел обширный североатлантический циклон, приносящий арктический воздух. В Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками, температура составит от пяти до восьми градусов тепла.

В субботу выглянет солнце, воздух прогреется до 10 градусов. В воскресенье начнутся обложные дожди, выпадет до восьми литров воды на квадратный метр.

В понедельник циклон развернется холодной стороной, температура не превысит пяти градусов. Во вторник ветер усилится до 15 метров в секунду, осадки перейдут в твердую фазу, в Подмосковье появится снежный покров высотой до пяти сантиметров. К концу апреля ожидается потепление до 10 градусов, снег растает, но на Первомай сохранится прохладная погода.

