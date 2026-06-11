Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Российские системы ПВО сбили 67 украинских беспилотников за день
Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку, перехватив 67 вражеских дронов самолетного типа над центральными и приграничными регионами страны.
За несколько часов дежурные расчеты зенитных комплексов ликвидировали угрозу с воздуха, передает РИА «Новости». Представители военного ведомства подтвердили информацию о масштабном налете беспилотников.
«Одиннадцатого июня с 14.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Московского региона», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, девятого июня отечественные силы противовоздушной обороны за двенадцать часов ликвидировали 292 украинских дрона.
Днем ранее российские зенитчики уничтожили 95 вражеских беспилотников самолетного типа.
Шестого июня военные сбили 339 аппаратов над регионами страны и акваторией Черного моря.