В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.5 комментариев
Российские беспилотники уничтожили укрытия украинских войск под Ореховом
Операторы ударных БПЛА подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск «Днепр» зачистили около 20 блиндажей украинских боевиков в течение месяца в районе города Орехов в Запорожской области и не дают возможности противнику восстановить укрепления и занять позиции, сообщил командир разведроты Дмитрий.
Бойцы 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» за месяц ликвидировали около 20 блиндажей украинских формирований. Это лишило неприятеля возможности вернуть контроль над утраченными рубежами, передает РИА «Новости».
«В течение месяца расчетами разведроты были выявлены и впоследствии зачищены от противника около 20 укрепленных позиций в районе Орехова, таких как блиндажи и так называемые норы. В настоящее время операторы не дают возможности противнику восстановить укрепления и занять позиции», – сообщил командир разведроты Дмитрий.
Военный добавил, что разведка обнаружила скрытые опорные пункты прямо в жилых домах Орехова. Благодаря грамотной работе расчетов замаскированные огневые точки поражены. Сейчас российские силы продолжают тщательно контролировать обстановку на этом участке линии боевого соприкосновения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной российские операторы беспилотников начали применять тактику ночных засад под Ореховом.
Украинские военные размещали свои расчеты дронов в оставленных мирными жителями частных домах.
Удары российских аппаратов практически полностью остановили снабжение противника на данном участке фронта.