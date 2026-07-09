Прорыв плотины в Китае унес жизни 39 человек

Власти Китая подтвердили гибель 39 человек из-за наводнения в городе Наньнин

Tекст: Мария Иванова

Разрушительное наводнение в городе Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района привело к трагическим последствиям, передает РИА «Новости». Стихийное бедствие стало причиной масштабных разрушений в регионе.

Заместитель мэра Наньнина Дин Вэй в ходе специального брифинга озвучил печальную статистику. «К настоящему моменту в городе Наньнин, в том числе из-за прорыва плотины на водохранилище Люлань, погибли 39 человек, еще девять числятся пропавшими без вести», – заявил чиновник.

Напомним, накануне сообщалось, что в Китае из-за оползня погиб 21 человек.

В мае власти эвакуировали свыше 7 тыс. жителей Гуанси-Чжуанского автономного района после землетрясения.

В августе прошлого года из-за наводнения в провинции Ганьсу погибли десять человек.