  • Новость часаЗадержанная агент Киева призналась в подготовке убийства офицера в Москве
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    Европа близка к провалу в подготовке к зиме без российского газа
    Украинец завел роман с россиянкой ради подготовки теракта в Москве
    Киеву посулили серьезные трудности с производством ракет «Пэтриот»
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    ФСБ пресекла масштабную серию терактов киевского режима в России
    Дроны повредили два танкера в Таганрогском заливе
    Иран атаковал американские комплексы «Пэтриот» в Кувейте
    ВС России получили партии новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34
    Итальянский адмирал призвал к замене американского оружия в Европе
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней всё более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а всё же он говорил про «священные камни Европы».

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Добивание врага с Запада требует времени и сил

    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

    6 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Британия теряет морскую мощь по собственной инициативе

    Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.

    8 комментариев
    9 июля 2026, 09:20 • Новости дня

    Украинские военные обстреляли мирного жителя на скутере в Константиновке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Константиновке украинские солдаты открыли огонь по мужчине, который отказался остановиться по их требованию во время поездки к матери, сообщила супруга мужчины, беженка из этого города Юлия Пономарева.

    Супруг направлялся на скутере к своей матери, проживающей на окраине города, пояснила собеседница РИА «Новости».

    «Где-то дальше стояли украинские военные, они начали его тормозить, а мы знаем, что, если они тормозят, они хотят забрать. Он не останавливался, и по нему началась стрельба», – рассказала она.

    Пономарева также отметила, что после случившегося они связались с матерью мужа. Выяснилось, что женщину допрашивали украинские силовики.

    Напомним, Константиновку полностью освободили в начале июля. В ходе операции по взятию города украинские войска потеряли более 13,5 тыс. военнослужащих.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл освобождение Константиновки значимым этапом для российских военных.

    8 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Газпром заявил о сохранении поставок газа в Турцию после атаки Украины на «Голубой поток»
    Газпром заявил о сохранении поставок газа в Турцию после атаки Украины на «Голубой поток»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне вечером объекты экспортной магистрали «Голубого потока» подверглись налету дронов, однако благодаря оперативным мерам транзит газа турецким потребителям не пострадал, сообщил Газпром.

    Инцидент на компрессорной станции «Краснодарская» произошел 7 июля в 19.51, сообщает Газпром. Этот инфраструктурный объект является важнейшим звеном в цепочке экспорта энергоносителей по газопроводу «Голубой поток».

    «Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию», – подчеркнули в компании.

    В настоящее время технические специалисты устраняют повреждения, полученные станцией после удара беспилотников. Оперативные действия профильных служб позволили предотвратить остановку транзита, прокачка голубого топлива продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле компания «Газпром» сообщила об атаке беспилотников на компрессорную станцию «Русская».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте интенсивности ударов украинских дронов по береговым объектам газопроводов.

    В феврале Владимир Путин поручил усилить антитеррористическую защищенность энергетической инфраструктуры страны.

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    8 июля 2026, 16:32 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты намерены предоставить Киеву разрешение на создание зенитных ракетных комплексов Patriot. Соответствующее решение было озвучено в ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    «Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово», – сказал Трамп, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа разрешение на выпуск американских зенитных комплексов.

    До этого американский лидер пообещал рассмотреть просьбу украинских властей о самостоятельном производстве боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

    Зимой глава киевского режима договорился с президентом США о поставках пакета ракет PAC-3 для Patriot.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о возможной эскалации отношений между Варшавой и Киевом, призвав украинскую сторону к сдержанности.

    Выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре, глава польского МИД сообщил, что обсудил высказывания Буданова с министром иностранных дел Украины, передает ТАСС.

    «Вчера я обсуждал это заявление [Буданова] с главой МИД Украины. Мне кажется, что лучше сдержать эмоции, ведь именно Украина нуждается в поддержке Запада, а Польша уже очень многое для нее сделала», — заявил Сикорский.

    Поводом для комментария стали слова Буданова, который ранее в интервью украинским СМИ заявил, что Киев не намерен принимать ультиматумы Варшавы. Кроме того, он выразил мнение, что пик противостояния между двумя странами еще впереди, а инициатором нового витка напряженности станет польская сторона.

    Отношения Польши и Украины обострились в июне после решения Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). В Польше участников УПА считают ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни 1943 года.

    После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. В ответ ряд украинских чиновников отказались от польских государственных наград, аналогичное решение приняли и трое бывших президентов Украины. Позднее часть польских граждан также вернула ранее полученные украинские награды.

    На фоне дипломатического конфликта Зеленский отказался участвовать в международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в Гданьске 25–26 июня, а также объявил о создании «пантеона украинских героев». Впоследствии Верховная рада приняла закон о «национальном пантеоне», предусматривающий возможность перезахоронения участников УПА.

    Напомним, Буданов предрек неизбежное обострение отношений между Киевом и Варшавой к 11 июля.

    Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий назвал несостоятельными попытки украинского чиновника переложить вину за дипломатический кризис на польскую сторону.

    Месяцем ранее Буданов отказался от врученного ему Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

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    9 июля 2026, 00:20 • Новости дня
    Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове
    Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Во Львове вспыхнул конфликт между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы), толпа окружила и перевернула служебный автомобиль военкомата, сообщили украинские СМИ.

    По данным СМИ, «масштабный бунт против ТЦК» произошел «из-за насильственной мобилизации мужчины». Десятки людей окружили машину территориального центра комплектования, раскачивали ее и пытались разбить. Все это происходило под крики «Позор» и оскорбления в адрес сотрудников военкомата, после чего толпа перевернула автомобиль.

    По данным издания, жители устроили бунт после того, как сотрудники военкомата схватили и избили 20-летнего парня. Мэр Львова Андрей Садовой уточнил, что инцидент произошел в Сыховском районе города, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине идет очередная волна насильственной мобилизации.

    В июне зафиксирована очередная волна скандалов, связанных с насильственной мобилизацией. В социальных сетях регулярно появляются новые видео конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах.

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    8 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Трамп назвал удары вглубь России «эскалацией для завершения войны»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп охарактеризовал украинские удары вглубь российской территории как эскалацию, которая может способствовать скорому завершению вооруженного конфликта.

    Трамп прокомментировал текущую ситуацию на полях саммита НАТО в Анкаре, передает ТАСС. Во время встречи с Владимиром Зеленским политик высказался о недавних действиях Киева.

    «Это эскалация. Но это также эскалация, которая может привести к прекращению [конфликта]», – подчеркнул глава государства. Присутствовавший на переговорах госсекретарь США Марко Рубио добавил, что подобные инциденты меняют ход противостояния.

    По его словам, защищать воздушное пространство России якобы становится сложнее, что в перспективе должно создать условия для дипломатического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп запланировал поднять вопрос мирного урегулирования украинского кризиса на встрече стран НАТО.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос об оценке американским лидером эскалации конфликта в администрацию Белого дома.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об угрозе перехода боевых действий в новую фазу из-за обмена мощными ударами.

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    8 июля 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»

    Эксперт Онуфриенко: Киев сделал Samsung соучастником конфликта с Россией

    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мировые компании знают о выпуске военной продукции их гражданскими заводами, расположенными на Украине. Это дает России право считать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы поразили предприятие «Самсунг-Украина», производящее комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

    «Выпуск военной продукции на мощностях зарубежных предприятий – это давняя украинская практика. На заводе «Самсунг-Украина», вероятно, производилась или собиралась поступающая с Запада электроника для систем коррекции, управления и наведения ракет «Фламинго». Это профильное предприятие, обладающее необходимой технологической базой, станками, другим оборудованием», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Спикер полагает также, что на предприятии были задействованы западные специалисты. «Собственными ресурсами для такой работы Украина практически не обладает», – подчеркнул он. «Уверен, материнская компания не просто знала о перепрофилировании завода, но также технически и консультационно участвовала в процессе. Все это с полным правом позволяет России назвать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта», – подчеркнул спикер.

    Он напомнил, что западные страны и производственные объединения уже открыто сообщают о создании совместных с Киевом предприятий для выпуска ракет, дронов, боеприпасов. «Украина обладает довольно внушительным ресурсом для размещения на своей территории военных производств, в том числе – путем перепрофилирования гражданских площадок», – заметил собеседник.

    По его словам, все эти объекты должны становиться целями российских ударов. «Поражение «Самсунг-Украина» говорит о хорошей работе нашей разведки и высокой точности ВКС. Но это не значит, что Киев утратил возможность производить компоненты для «Фламинго». Уверен, выпуск продукции в кратчайшие сроки будет перенесен на другую аналогичную площадку», – добавил эксперт.

    «Кроме того, российскую задачу по уничтожению так называемого украинского ВПК осложняет то, что приобретшие военное значение гражданские предприятия размещены в непосредственной близости от жилых кварталов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что в ночь на среду был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате было поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Также был уничтожен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

    Двумя днями ранее Россия поразила киевские предприятия, производящие БПЛА большой и средней дальности, средства телеметрии, электронного и оптического оборудования, РЛС и РЭБ, а также артиллерийские катера. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснял газете ВЗГЛЯД, что удары по украинскому ВПК носят комплексный характер, направленный на уничтожение «глаз и рук» ВСУ.

    Видео последствий ударов по объектам ВПК в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    8 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    Кремль назвал удары по танкерам в Азовском море террористической атакой Киева
    Кремль назвал удары по танкерам в Азовском море террористической атакой Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удары по танкерам в Азовском море террористической деятельностью Киева и пообещал ответ в рамках спецоперации.

    Оценку ударам по танкерам в Азовском море дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, атаки со стороны Украины на суда, задействованные в энергетической сфере, представляют угрозу международным поставкам, передает РИА «Новости».

    Песков заявил: «Это именно проявление террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры».

    Он подчеркнул, что речь идет не только о нападении на конкретные танкеры, но и о попытке дестабилизировать важные логистические маршруты.

    Говоря о реакции Москвы на произошедшее, Песков отметил, что Россия в ответ продолжает специальную военную операцию.

    Ранее в Таганрогском заливе были повреждены два пустых танкера, направлявшихся в Ростов-на-Дону, пострадали два человека.

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    8 июля 2026, 16:24 • Новости дня
    Киев охватил едкий запах после российского удара по нежилому зданию
    Киев охватил едкий запах после российского удара по нежилому зданию
    @ Alina Smutko/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице зафиксировано возгорание после атаки беспилотника, горожан призывают не открывать окна из-за распространения неприятного запаха, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Российские подразделения поразили нежилое здание в Киеве с помощью беспилотника, что спровоцировало сильное возгорание, написал Рожин в своем канале в Max.

    «В Киеве после удара российских войск по нежилому зданию горожане сообщают о резком неприятном запахе. Мощный пожар в Киеве после атаки беспилотника. Сообщают о вони и призывают закрывать окна», – отметил он.

    Ранее российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил атаку беспилотников на город. В результате поражения военных объектов в Бучанском районе вспыхнуло мощное возгорание.

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    9 июля 2026, 09:00 • Новости дня
    ФСБ пресекла масштабную серию терактов киевского режима в России
    ФСБ пресекла масштабную серию терактов киевского режима в России
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские спецслужбы пресекли беспрецедентную атаку беспилотников на военные объекты и арестовали девушку, готовившую убийство высокопоставленного офицера в Москве, сообщили в ФСБ.

    Целями атак должны были стать инфраструктура, предприятия военно-промышленного комплекса и военнослужащие, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Атаки планировались при непосредственном участии западных кураторов, они должны были стать беспрецедентными по масштабу и степени угрозы.

    В Москве удалось предотвратить покушение на одного из руководителей Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка, родившаяся в 2001 году.

    Следствие установило, что два года назад ее завербовали через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Девушка собирала данные о военных объектах в столице и Петербурге.

    При обыске у подозреваемой нашли технику для слежки, средства маскировки и телефоны с перепиской. В ведомстве добавили, что фигурантка уже признала свою вину и начала сотрудничать со следствием. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Задержанной грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сотрудники ФСБ предотвратили убийство военнослужащего Минобороны завербованным иностранцем.

    Весной силовики сорвали серию атак украинских беспилотников в Московском регионе. В том же месяце спецслужбы задержали агента с ударными дронами в Саратовской области.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    8 июля 2026, 16:50 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении провести сегодня телефонные переговоры с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп планирует связаться с президентом России Владимиром Путиным сразу после завершения официальной встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.

    Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен организовать сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление политик сделал восьмого июля во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре, передает ТАСС.

    «У нас будут переговоры сегодня», – сказал Трамп.

    Ранее Трамп сообщил о передаче Украине лицензии на производство Patriot.

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    8 июля 2026, 10:50 • Новости дня
    Украина договорилась с Эстонией и Нидерландами о производстве дронов
    Украина договорилась с Эстонией и Нидерландами о производстве дронов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев заключил оборонные соглашения по беспилотникам с Таллином и Амстердамом на полях саммита НАТО и готовит аналогичный документ с Канадой, заявил Владимир Зеленский.

    Украина подписала договоры в формате Drone Deal с Эстонией и Нидерландами, передает агентство Anadolu. Документы направлены на развитие совместного производства дронов, оборонных технологий и средств защиты воздушного пространства.

    «Вместе мы строим новую архитектуру безопасности. Именно с Данией мы начинали совместное производство на Украине в рамках датской модели, и вполне справедливо, что теперь Дания получит доступ к украинскому экспорту оружия, проверенного войной», – заявил Владимир Зеленский.

    Политик отметил, что это уже девятое подобное соглашение для Киева. Помимо этого, Зеленский обсудил с премьером Дании укрепление украинской противовоздушной обороны и европейской системы противодействия баллистическим угрозам.

    Премьер Нидерландов Роб Йеттен подтвердил в соцсетях подписание соглашения, подчеркнув, что оно создает основу для структурного сотрудничества в оборонной сфере. Политик добавил, что поддержка Киева остается жизненно важной для безопасности Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Украина и Латвия заключили договор о всестороннем оборонном сотрудничестве в сфере беспилотников.

    Незадолго до этого премьер-министр Эстонии Кристен Михал усомнился в способности Киева гарантировать безопасность полетов дронов.

    В мае украинские военные признали принадлежность сбитого над эстонской территорией беспилотника.

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    8 июля 2026, 21:48 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус под Белгородом
    Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус под Белгородом
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирный житель получил ранения при атаке дрона ВСУ на автобус в Белгородской области, сообщил оперштаб региона.

    По информации из канала оперштаба в Max, инцидент произошел в селе Никольское в Белгородском округе.

    Пострадавший получил множественные слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и живота. Бригада скорой помощи доставила его во вторую городскую больницу Белгорода. Сейчас пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус на автодороге Никольское – Таврово. В июне при ударе дрона по пассажирскому транспорту в селе Вознесеновка погиб один мирный житель.

    В феврале в Никольском из-за налета беспилотника на автомобиль пострадал местный мужчина.

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    9 июля 2026, 09:04 • Новости дня
    Сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку ради подготовки теракта в Москве
    Сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку ради подготовки теракта в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники спецслужб предотвратили убийство военного, организованное Киевом через обманутую фиктивным романом российскую гражданку, сообщили в ФСБ.

    В столице задержана гражданка России, помогавшая иностранной разведке готовить нападение на высокопоставленного военнослужащего, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Куратор манипулировал женщиной, обещая совместное будущее после завершения миссии.

    «В процессе вовлечения в террористическую деятельность украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на территории Украины», – добавили в спецслужбе.

    В марте 2026 года задержанная сняла жилье рядом с домом офицера. Там она установила камеры для круглосуточной трансляции видеосигнала на Украину и передавала точные координаты своему координатору.

    Кроме того, злоумышленница подготовила тайное укрытие для непосредственного исполнителя преступления, закупив продукты и средства маскировки. Сама пособница планировала сбежать на Украину транзитом через Турцию и Молдавию.

    Ранее в четверг ФСБ сообщила о предотвращении серии террористических атак в России, которые организовал киевский режим. Также было предотвращено покушение на российского военного.

    В июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    9 июля 2026, 08:46 • Новости дня
    Responsible Statecraft сообщило о провале плана Трампа по вооружению Киева
    Responsible Statecraft сообщило о провале плана Трампа по вооружению Киева
    @ REUTERS/Richard Chung

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка президента США Дональда Трампа усилить украинскую систему ПВО за счет передачи лицензии на производство ракет Patriot может оказаться бесполезной и даже навредить самому Вашингтону, пишет издание Responsible Statecraft.

    Решение президента США передать Киеву лицензию на выпуск зенитных комплексов Patriot может навредить самому Вашингтону, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Responsible Statecraft.

    «Во-первых, украинцы не смогут построить их вовремя, чтобы это хоть как-то изменило ситуацию, а во-вторых, войну с Россией никогда не выиграть на поле боя», – указывается в публикации.

    Американские журналисты отмечают, что подобный шаг не решит проблему дефицита систем ПВО на Украине. При этом передача технологий облегчит геополитическим конкурентам доступ к секретной военной информации. Автор статьи предполагает, что Пентагон осознает эти риски и постарается максимально затянуть реализацию опасной инициативы.

    О возможной передаче лицензии американский лидер заявил на полях недавнего саммита НАТО в Анкаре. В свою очередь Москва неоднократно предупреждала о недопустимости накачивания Киева оружием. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые подобные военные грузы автоматически становятся законной целью для российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Белого дома сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    В середине июня американский лидер пообещал рассмотреть просьбу украинских властей о самостоятельном выпуске боеприпасов.

    При этом западные военные эксперты сочли отправку дополнительных систем ПВО на Украину абсолютно бесполезной.

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    9 июля 2026, 09:46 • Новости дня
    Задержанная агент Киева призналась в подготовке убийства офицера в Москве
    Задержанная агент Киева призналась в подготовке убийства офицера в Москве
    @ ФСБ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Девушка, задержанная по подозрению в подготовке убийства российского военного, призналась, что по заданию украинских спецслужб арендовала квартиру на Новом Арбате для наблюдения за жертвой.

    Россиянка подозревала, что следит за высокопоставленным лицом ради его убийства, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

    «Я арендовала квартиру в городе Москва… и установила камеру», – заявила задержанная на опубликованном спецслужбой видео.

    Куратор 25-летней девушки завербовал ее под предлогом романтических отношений. Они познакомились шесть лет назад, а в 2024 году возобновили общение. Выяснилось, что мужчина переехал на Украину и занимался разведывательной деятельностью, после чего россиянка предложила ему свою помощь.

    Сначала в качестве проверки она собирала данные в заведениях Петербурга. Затем куратор поручил ей переехать в столицу и организовать слежку за военным. Злоумышленницу задержали во время прогулки с собакой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники спецслужб предотвратили организованное Киевом убийство высокопоставленного военнослужащего. Украинский координатор завербовал исполнительницу преступления через мессенджер два года назад.

    Ранее суд в Петербурге приговорил другую пособницу украинских спецслужб к 16 годам колонии за слежку за генералом.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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