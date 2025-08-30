Трамп не исключил патрулирования неба Украины самолетами НАТО

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Киева могут предусматривать присутствие военных самолетов США и Европы в небе над Украиной, однако исключил отправку американских солдат на украинскую территорию, передает РИА «Новости».

В интервью порталу Daily Caller Трамп сказал: «Наших солдат там не будет или чего-то другого» в ответ на вопрос о военном присутствии США на Украине. Трамп также отметил, что кризис на Украине не разрешится без предоставления гарантий безопасности «какого-либо рода».

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний на Украину.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину.

МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине военного контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.