Вэнс исключил отправку войск США на Украину

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью NBC News Вэнс подчеркнул, что президент Дональд Трамп ясно обозначил эту позицию, передает ТАСС. По его словам, администрация США намерена при этом занять активную позицию в обеспечении безопасности Киева.

«Президент [США Дональд Трамп] высказался крайне ясно, что войск [США] на Украине не будет, однако мы собираемся играть активную роль в попытках обеспечить украинцам гарантии безопасности и уверенность, необходимую, чтобы прекратить войну с их стороны и чтобы россияне чувствовали, что могут прекратить войну со своей стороны», – сказал Вэнс.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни не исключил возможность направления военных на территорию Украины в роли гарантов безопасности.

Издание The New York Times писало, что западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России.

МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.