На Украине предложили закрыть школы на зиму

Минобразования Украины предложило закрыть школы на зиму из-за отключений света и тепла

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам приостановить учебный процесс зимой из-за перебоев с электроснабжением. Там предлагают перенести учебные занятия с зимы на июнь 2026 года, за исключением выпускных классов.

Ведомство также советует продлить зимние каникулы за счет весенних и ввести шестидневную учебную неделю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Кроме этого, рассматривается возможность проведения занятий в две смены, а также перевод отдельных уроков в асинхронный онлайн-формат, при котором учащиеся могут самостоятельно осваивать материал в удобном для себя темпе, без постоянного присутствия преподавателя.

Цель изменений – снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру страны в период наиболее вероятных отключений света и обеспечить бесперебойность учебного процесса для учеников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине предупредили, что предстоящая зима будет для населения тяжелее всех предыдущих. В Киеве жителей призвали заранее подготовить запасы воды, продуктов и теплые вещи.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также отметил, что грядущая зима станет для Украины самой тяжелой.

Владимир Зеленский еще 10 октября заявил о массовых отключениях света по всей стране.



