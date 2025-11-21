Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.6 комментариев
На Украине предложили закрыть школы на зиму
Минобразования Украины предложило закрыть школы на зиму из-за отключений света и тепла
Украинские школы могут приостановить обучение зимой и перенести занятия на летние месяцы, чтобы минимизировать последствия возможных отключений электроэнергии, такое мнение озвучили в Минобразования страны, пишет местная пресса.
Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам приостановить учебный процесс зимой из-за перебоев с электроснабжением. Там предлагают перенести учебные занятия с зимы на июнь 2026 года, за исключением выпускных классов.
Ведомство также советует продлить зимние каникулы за счет весенних и ввести шестидневную учебную неделю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
Кроме этого, рассматривается возможность проведения занятий в две смены, а также перевод отдельных уроков в асинхронный онлайн-формат, при котором учащиеся могут самостоятельно осваивать материал в удобном для себя темпе, без постоянного присутствия преподавателя.
Цель изменений – снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру страны в период наиболее вероятных отключений света и обеспечить бесперебойность учебного процесса для учеников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине предупредили, что предстоящая зима будет для населения тяжелее всех предыдущих. В Киеве жителей призвали заранее подготовить запасы воды, продуктов и теплые вещи.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также отметил, что грядущая зима станет для Украины самой тяжелой.
Владимир Зеленский еще 10 октября заявил о массовых отключениях света по всей стране.