После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.12 комментариев
Макрон: После завершения конфликта ВСУ должны насчитывать 800 тыс. военных
«Коалиция желающих» полагает, что численность вооруженных сил Украины после завершения конфликта должна составлять 800 тыс. человек, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Планируя подготовку и поддержку украинской профессиональной армии, мы исходим из того, что она должна насчитывать 800 тыс. человек, чтобы быть в состоянии сдержать любую новую агрессию», – приводит слова Макрона ТАСС.
Макрон подчеркнул, что в ходе встречи в Париже, которая стала 15-й по счету с момента создания «коалиции желающих», была достигнута договоренность о формировании координационной группы. В нее войдут представители США, стран-участниц коалиции и сама Украина. Эта структура займется поддержкой и координацией усилий с основным штабом коалиции, который расположен в Париже.
По словам французского лидера, участники совещания смогли «укрепить архитектуру, планирование, средства и правила гарантий безопасности Украине». Макрон добавил, что эти гарантии касаются не только самой Украины, но и безопасности всего европейского континента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил, что Британия и Франция в случае прекращения огня на Украине создадут военные базы по всей стране. Лидеры «коалиции желающих» подписали в Париже декларацию о намерении разместить на Украине войска. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия в случае перемирия на Украине могла бы разместить свои войска на прилегающей к ней территории НАТО.