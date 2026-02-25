Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.4 комментария
Военный эксперт рассказал о ситуации под Константиновкой в ДНР
Российские подразделения укрепляются на новых позициях в районе Берестка после завершения зачистки этого населенного пункта, который расположен южнее Константиновки Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо константиновского направления и непосредственно южных окраин Константиновки: в районе населенного пункта Бересток идут позиционные бои, идет зачистка местности и закрепление наших ребят на новых позициях», – рассказал он ТАСС.
Марочко уточнил, что к российским позициям подтягиваются тыловые подразделения и резервы, чтобы выполнять поставленную боевую задачу.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что ВС России зачищают позиции ВСУ в лесу под Константиновкой. ВС России отрезали от снабжения ВСУ в западной части Константиновки. Бывший премьер Британии Борис Джонсон указал на желание украинских генералов как можно скорее закончить войну из-за больших потерь ВСУ.