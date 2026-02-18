Марочко сообщил, что ВС России зачищают позиции ВСУ в лесу под Константиновкой

Tекст: Катерина Туманова

«В Новодмитровке мы зашли на украинские позиции, которые находились в лесистой местности. Сейчас идет зачистка. Параллельно с этим с восточной части города наши военнослужащие работают по украинским позициям, которые находятся на западных и северных окраинах данного населенного пункта», – сказал он ТАСС.

Марочко указал на серьезное закрепление ВСУ в Новодмитровке, где возвел «довольно крепкие фортификационные сооружения». По его словам, за прошедшие сутки в районе Константиновки российские бойцы улучшили тактическое положение к северу от поселения.

«Постепенно наши военнослужащие разбирают укреп за укрепом украинских боевиков и продвигаются непосредственно в самой Константиновке. Исходя из того, что в населенном пункте находится довольно-таки серьезный контингент украинских боевиков и город является промышленным, – это вполне неплохие результаты», – резюмировал эксперт.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале февраля после удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ. «Мста-Б» уничтожила мост ВСУ возле Константиновки. ВС России отрезали от снабжения ВСУ в западной части Константиновки.