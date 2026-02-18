Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
Захарова заявила о попытках сорвать мирные переговоры по Украине
Захарова заявила об использовании любых методов для срыва мирного процесса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предпринимаются все возможные меры для срыва мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
Мария Захарова заявила, что в настоящее время используются любые способы для предотвращения начала мирного процесса по Украине, передает радио Sputnik.
По ее словам, «комментарии, заявления, технические параметры» – это все идет в ход лишь бы только не дать состояться мирному направлению.
Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.
Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.
Газета ВЗГЛЯД писала, что атаки БПЛА на российское приграничье раскрыли тактику Киева в Женеве.