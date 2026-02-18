Захарова заявила об использовании любых методов для срыва мирного процесса

Tекст: Вера Басилая

Мария Захарова заявила, что в настоящее время используются любые способы для предотвращения начала мирного процесса по Украине, передает радио Sputnik.

По ее словам, «комментарии, заявления, технические параметры» – это все идет в ход лишь бы только не дать состояться мирному направлению.

Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

Газета ВЗГЛЯД писала, что атаки БПЛА на российское приграничье раскрыли тактику Киева в Женеве.