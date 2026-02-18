Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
Посольство в Бельгии: Россия потребует юридически закрепить нерасширение НАТО
Россия намерена добиваться юридического закрепления договоренностей о нерасширении НАТО, заявили в посольстве РФ в Бельгии.
В дипмиссии подчеркнули, что ранее данные альянсом устные обещания были нарушены: «РФ будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей «на бумаге», включая отмену решений Бухарестского саммита, потому что все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания о нерасширении блока были в удобный для них момент забыты и проигнорированы», пишут «Известия».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС разрабатывает план частичного членства Украины. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.
Напомним, в июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в 2008 году расширение НАТО на восток было завершено.
МИД России заявил, что Москва будет требовать нейтральный статус Украины и отказ от вступления в НАТО как условие для заключения мирного договора. Россия рассматривает отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года о будущем членстве Украины в альянсе как одну из гарантий невступления страны в блок.