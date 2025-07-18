Орбан заявил о завершении расширения НАТО на восток в 2008 году

Tекст: Антон Антонов

По словам Орбана, он считал необходимым для Венгрии вступить в НАТО как можно быстрее, пока Россия оставалась «слабой» (Венгрия в альянсе с 1999 года), передает РИА «Новости» со ссылкой на Ultrahang.

Он заявил, что за то время, пока президент России Владимир Путин руководит страной, Россия усилилась и теперь способна противостоять расширению НАТО на восток. «НАТО и западные альянсы могут двигаться на восток только до тех пор, пока русские не почувствуют себя достаточно сильными, чтобы это остановить», – сказал Орбан.

Он заявил, что в 2008 году еще можно было теоретически говорить о членстве Украины в НАТО, но Запад «тогда оказался неспособен на это». Орбан сказал: «Что ж, в 2008 году мне стало ясно, что расширение НАТО на восток завершено. Россия устояла. Путин укрепил Россию».

Премьер считает, что именно эта причина лежит в основе конфликта на Украине – украинцы заявляют, что самостоятельно решают вопрос вступления в военные альянсы, поскольку являются суверенным государством, однако Россия подчеркивает, что не допустит приближения НАТО к своим границам из соображений собственной безопасности.

«Русские же говорят, что это не так, дорогие друзья, может, вы это и решаете, но в наших российских интересах безопасности не подпускать НАТО близко к себе. Поэтому мы, несмотря на ваши суверенные права, не допустим вашего вступления в НАТО. В противном случае, создав зоны безопасности из территории самой Украины», – сказал Орбан.

Также Орбан отметил, что на встрече с Путиным в 2009 году предложил «отложить исторические споры», что позволило странам выстроить прагматичное экономическое партнерство, затрагивающее не только энергетику, но и другие отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что Москва будет требовать нейтральный статус Украины и отказ от вступления в НАТО как условие для заключения мирного договора. Россия рассматривает отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года о будущем членстве Украины в альянсе как одну из гарантий невступления страны в блок. Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что вопрос о присоединении Украины к НАТО уже давно не рассматривается как реальная перспектива.