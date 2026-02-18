Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
Нефть подорожала из-за скепсиса по поводу исхода переговоров США и Ирана
Мировые цены на нефть в среду выросли: рынки сомневаются в скором снижении напряженности между США и Ираном и, соответственно, увеличении поставок иранского сырья.
Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.31 увеличивается на 0,34% относительно закрытия, до 67,65 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,26%, до 62,42 доллара, передает РИА «Новости».
Инвесторы оценивают международные новости. В частности, накануне вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что у Штатов «очень мощные вооружённые силы» и президент страны сохраняет возможность любых действий против Ирана после переговоров в Женеве.
«Хотя значимый прорыв ослабил бы политическую напряженность и потенциально увеличил поставки иранской нефти, мы по-прежнему скептически относимся к цитирует Reuters аналитика IG Тони Сикамора.