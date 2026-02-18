Захарова заявила о прицельных ударах Киева по детским учреждениям

Tекст: Вера Басилая

Киевский режим целенаправленно совершает теракты в местах, где находятся дети, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает радио Sputnik.

Захарова в эфире радиостанции подчеркнула, что речь идет о точечных атаках на такие места, как детские сады, школы, больницы, детские площадки, а также рынки, где находятся дети, и использовании для этого мин «Лепесток», дронов и других средств.

Захарова отметила, что подобные преступления включают повторное возвращение на уже атакованные объекты, что, по ее словам, указывает на целенаправленность действий киевского режима против детей.

Ранее дипломат Родион Мирошник сообщил, что за последнюю неделю более 20 мирных жителей регионов России погибли в результате ударов Вооруженных сил Украины, а более 120 человек, среди которых шесть детей, получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в международную террористическую ячейку с неонацистской прошивкой. Захарова подчеркнула, что действия киевских властей соответствуют классическим террористическим методам.