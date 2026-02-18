Axios: Зеленский готов обсудить вывод войск с Путиным

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский заявил Axios о готовности обсудить с Владимиром Путиным условия вывода войск, передает RT.

Зеленский подчеркнул, что готов обсудить вывод войск, но призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние. Кроме того, глава киевского режима отверг претензии России на суверенитет над этой зоной.

Издание отмечает, что Зеленский поручил своей команде подготовить встречу с Путиным в Женеве. Главной целью этой встречи должен стать возможный прорыв в вопросе территорий.

Axios также сообщает, что если в соглашении будет закреплен пункт о сохранении текущей линии соприкосновения, этот вариант может быть поддержан населением на референдуме.

Также Владимир Зеленский заявил порталу Axios о росте давления со стороны Дональда Трампа на Украину.

Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия по поводу обсуждаемой «сделки» с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил неизменность позиции Владимира Путина по вопросу места встречи с Владимиром Зеленским.

