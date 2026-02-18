Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.2 комментария
«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск первой модели с панорамной крышей
Российский автогигант «АвтоВАЗ» начал внедрение технологии лазерной сварки для оснащения кроссовера Lada Azimut уникальной опцией кузова – панорамной крышей, сообщили в компании.
Будущая модель станет первой машиной производителя с подобным оснащением, пояснили в компании, передает РИА «Новости».
Для установки конструкции применяется метод лазерной сварки, который гарантирует высокую точность геометрии кузова и исключает протечки. Суммарная длина швов составляет 18 сантиметров, а необходимое отечественное оборудование уже интегрировано в производственную линию.
Автомобиль построен на базе Vesta и получит двигатели мощностью 120 и 132 л. с. Производство стартует в первой половине 2026 года, а продажи начнутся на стыке второго и третьего кварталов.
Ранее в феврале стартовали продажи новой версии Lada Vesta CNG с модернизированной газобаллонной системой.
Напомним, кроссовер Lada Azimut показывали на автомобильном фестивале на ВДНХ.