Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
Переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины начались в Женеве.
Встреча посвящена вопросам урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.
Во вторник российская делегация прибыла к месту переговоров в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Сообщалось, что переговоры в Женеве будут вестись по пяти основным направлениям.
Напомним, местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.