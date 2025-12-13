На позициях под Лиманом обнаружили замерзших насмерть боевиков ВСУ

Europol предсказал беспорядки из-за роботов и атаки дронов в Европе

По оценке авторов доклада, роботы вскоре могут стать настолько привычной частью городской среды, что будут буквально «скользить по торговым центрам, доставлять посылки на верхние этажи и убирать транспортные платформы по ночам», пишет The Telegraph.

Но широкое внедрение автоматизации, предупреждает Europol, способно привести к волне социального недовольства. В документе описывается сценарий, когда толпы людей, потерявших работу из-за роботизации, выходят на улицы и устраивают массовые акции протеста, включая «bot bashing» – уничтожение сервисных роботов.

Любые сбои техники, даже самые незначительные, в атмосфере такой социальной напряженности могут перерастать в массовые беспорядки: «В этой неспокойной обстановке даже незначительные сбои, такие как введение неправильного лекарства роботом-терапевтом в больнице, раздуваются до масштабов национальных протестов, подпитывая популистские призывы «ставить людей на первое место».

В прогнозе также говорится, что киберпреступники смогут взламывать роботов-помощников с искусственным интеллектом, предназначенных для ухода за восприимчивыми взрослыми и детьми. Таких роботов после взлома можно будет запрограммировать на сбор информации о жертве и даже на ее подготовку к противоправным действиям. В докладе Europol отмечается, что в будущем эмпатические способности социальных роботов могут быть использованы преступниками и террористами для самых разных злонамеренных целей.

Еще один опасный сценарий связан с переносом технологий, полученных в ходе украинского конфликта, в криминальную сферу. Europol прогнозирует, что террористические группировки смогут задействовать сотни небольших квадрокоптеров с ИИ для нападений на критически важные объекты – электросети, водоснабжение, а также для организации побегов из тюрем. Эксперты отмечают, что уже сегодня мексиканские картели и радикальные группировки активно используют недорогие дроны для разведки, транспортировки наркотиков и атак на соперников.

В документе отдельно описаны сложности, которые могут возникнуть при расследованиях, если «уликами» станут автономные устройства. Эксперты ставят вопрос: как выяснить, было ли действие робота – например, автопилота в беспилотном авто – случайностью или намеренным нарушением? В отчете упоминаются уже произошедшие инциденты: в 2022 году робот-шахматист сломал палец семилетнему участнику турнира, в Колумбии был найден управляемый по Starlink подводный дрон с 1,5 тоннами кокаина, в США полиция остановила машину из-за опасного маневра – и обнаружила, что это беспилотник.

Однако не все специалисты разделяют тревогу Europol. Денис Незгода, коммерческий директор компании Locus Robotics, производящей роботов с искусственным интеллектом для работы на складах, считает, что роботизация в Европе вызвана нехваткой работников: «Реальность такова, что нам не хватает людей – в большинстве европейских стран стареющее население, доступной рабочей силы стало меньше. Есть и работа, которой люди не хотят заниматься, поэтому мы стремимся автоматизировать эти процессы».

В то же время он согласен с прогнозом о грядущих войнах между преступными группировками и правоохранительными органами, которые начнутся из-за доступности и простоты применения беспилотников – эти технологии широко распространятся после конфликта на Украине.

