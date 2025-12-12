Tекст: Мария Иванова

В течение недели группировка «Север» на Харьковском направлении освободила населенный пункт Лиман в Харьковской области. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и погранотряда Украины.

Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 1470 военнослужащих, танк, восемь бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов и матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» продолжали уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу Оскола. Освобождены Куриловка и Кучеровка в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении составили более 1530 военнослужащих, два танка, 34 бронемашины и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и 47 складов с боеприпасами.

За прошедшую неделю подразделения Южной группировки освободили Северск и Червоное в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1095 военнослужащих, 24 бронемашины и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, 35 складов боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

В течение недели подразделения группировки «Центр» освободили Ровное в ДНР, продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове, а также зачистку от разрозненных формирований противника в Светлом и Гришино.

Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении составили более 3130 военнослужащих, два танка, 17 бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Остаповское в Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, трех штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

За последнюю неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1580 военнослужащих, 26 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, три склада боеприпасов и материальных средств, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Днепр» освободили Новоданиловку в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ.

Уничтожены до 310 военнослужащих ВСУ, пять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии, включая три американские 155-мм гаубицы М777, девять станций РЭБ, 14 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе.

Накануне российские войска освободили Лиман возле Волчанска в Харьковской области.