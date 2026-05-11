Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов
НАБУ и САП предъявили экс-главе офиса Зеленского обвинения
Бывшего руководителя президентской администрации на Украине заподозрили в крупных финансовых махинациях: правоохранители выявили масштабную схему легализации незаконных доходов через элитную недвижимость, к которой оказался причастен высокопоставленный чиновник, имя которого не упоминается.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявила обвинения бывшему главе офиса украинского лидера Андрею Ермаку в причастности к отмыванию 460 млн гривен, что эквивалентно 10,4 млн долларов. Теневые схемы реализовывались при возведении премиального жилья в киевском пригороде, передает РИА «Новости».
«Разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников – бывшему руководителю офиса президента Украины», – сказано в опубликованном в Telegram-канале САП сообщении.
Местные издания предполагают, что речь идет об Андрее Ермаке, так как имя подозреваемого в сообщении ведомства не указано.
Днем ранее украинские журналисты сообщали о проведении следственных действий в отношении Ермака силами Национального антикоррупционного бюро (НАБ) Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ раскрыли подробности переговоров Миндича с Умеровым. Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС.
Зеленский оказался в центре очередного коррупционного скандала из-за компрометирующих материалов на Тимура Миндича и Рустема Умерова. На Украине заявили, что Зеленский не сможет игнорировать скандал с делом Миндича.