Экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов

НАБУ и САП предъявили экс-главе офиса Зеленского обвинения

Tекст: Катерина Туманова

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявила обвинения бывшему главе офиса украинского лидера Андрею Ермаку в причастности к отмыванию 460 млн гривен, что эквивалентно 10,4 млн долларов. Теневые схемы реализовывались при возведении премиального жилья в киевском пригороде, передает РИА «Новости».

«Разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников – бывшему руководителю офиса президента Украины», – сказано в опубликованном в Telegram-канале САП сообщении.

Местные издания предполагают, что речь идет об Андрее Ермаке, так как имя подозреваемого в сообщении ведомства не указано.

Днем ранее украинские журналисты сообщали о проведении следственных действий в отношении Ермака силами Национального антикоррупционного бюро (НАБ) Украины.

