Украинские СМИ раскрыли подробности переговоров Миндича с Умеровым
Украинские СМИ опубликовали разговоры Миндича и Умерова о контрактах FirePoint
Фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и «кошелек» Владимира Зеленского Тимур Миндич вел разговоры с бывшим главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым о финансировании компании FirePoint и проблемах с поставкой бронежилетов для ВСУ, сообщили украинские СМИ.
В распоряжении издания «Украинская правда» оказались аудиозаписи и расшифровки переговоров Тимура Миндича, проходящих по делу о коррупции с участием более десяти человек. Среди них опубликован разговор Миндича с Рустемом Умеровым, который 8 июля 2025 года был министром обороны Украины, а теперь занимает пост секретаря СНБО. В тот день Зеленский сообщил Умерову о планах назначить его послом в США, а на место министра обороны рассматривался премьер-министр Денис Шмыгаль, следует из расшифровок разговоров, передает РИА «Новости».
В беседе Миндич обсуждает с Умеровым деятельность компании FirePoint, занимающейся производством ударных дронов, одним из бенефициаров которой может выступать сам бизнесмен. Миндич жалуется министру на недостаточное финансирование компании и на проблемы с поставкой некачественных бронежилетов, которые не принимаются государством. Умеров, по данным журналистов, не возражает Миндичу. В сообщении отмечается: «Вероятно, министр выполняет указания частного лица в вопросах, касающихся государственных контрактов на миллионы гривен. Стоит отметить, что эти контракты так и не были выполнены».
Также издание опубликовало расшифровку диалога между Миндичем и Сергеем Шефиром, бывшим первым помощником Зеленского. В их разговоре фигурируют депутаты партии «Слуга народа» Юрий Кисель и Александр Сова, которые, по словам журналистов, передают Шефиру половину своих заработков. Подробности этих доходов не раскрываются.
В расследовании рассказывается о ситуации с бывшим министром национального единства Алексеем Чернышовым, обвиненным в злоупотреблении служебным положением. Миндич и Шефир обсуждали возможность собрать деньги на залог для него.
Кроме того, Миндич беседовал с женщиной о строительстве четырех особняков, предположительно принадлежащих Зеленскому, Ермаку, Миндичу и Чернышову. В разговоре обсуждаются детали отделки и безопасность объектов. По данным журналистов, Зеленский и Ермак обозначаются как Вова и Андрей.
Тимур Миндич, которого называют близким другом Зеленского, отказался возвращаться на Украину и покидать Израиль, несмотря на расследование по делу «Мидас» о крупной коррупционной схеме в энергетике.
