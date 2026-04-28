«Африканский корпус» ВС России в Мали отразил четыре массированные атаки боевиков

Tекст: Алексей Дегтярёв

Отряд «Африканского корпуса» ВС России нанес невосполнимые потери незаконным вооруженным формированиям в Мали, предотвратив попытку государственного переворота, указало ведомство в Max.

Противник многократно превосходил российских бойцов по численности.

«За период активных боевых действий: находившийся в городе Кидаль отряд «Африканского корпуса» более суток вел бои в полном окружении против многократно превосходящей группировки НВФ и отразил четыре массированные атаки на главный опорный пункт и внешние посты обороны», – сообщили в министерстве.

Попытка вооруженного мятежа была предпринята 25 апреля группировкой численностью около 12 тыс. человек. В ходе столкновений террористы потеряли более 2,5 тыс. человек личного состава, 102 автомобиля, 152 мотоцикла, семь минометов и два «шахед-мобиля».

В Минобороны подчеркнули, что обстановка в республике остается сложной, так как боевики не отказались от своих намерений и проводят перегруппировку. Медицинские специалисты «Африканского корпуса» продолжают оказывать помощь пострадавшим мирным жителям, в том числе проводя сложные хирургические операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 апреля террористические группировки предприняли попытку государственного переворота в Мали. Российские военнослужащие из Африканского корпуса отразили масштабную атаку джихадистов. Министр обороны страны Садио Камара скончался после вооруженного нападения на его резиденцию.