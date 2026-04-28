Шестой сезон «Флагманов образования» стартовал с новыми конкурсами

Шестой сезон проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» начал свою работу 28 апреля. Для участников доступны обновленные форматы: внедрен командный конкурс, появился ряд новых направлений и цифровые сервисы. Зарегистрироваться могут старшеклассники от 14 лет, студенты, педагоги, управленцы, а также специалисты по воспитанию, культуре, спорту и молодежной политике, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин заявил: «Наша цель – чтобы лучшие воспитательные практики работали не в одной школе или городе, а по всей стране. Для этого мы создаем флагманские команды, которые будут транслировать единые подходы и делиться опытом. Уверен, что шестой сезон станет точкой сборки для всех, кто хочет менять систему образования изнутри – вместе с командой единомышленников».

В этом году проект предлагает дополнительные треки: командный конкурс для тех, кто разрабатывает и внедряет воспитательные практики, направление «СпортТрек» для педагогов физической культуры и спортсменов, индивидуальный конкурс «Учить и учиться» для старшеклассников, студентов и педагогов. Также проходит отбор в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования», объединяющее 292 эксперта из 75 регионов России. Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова подчеркнула, что преподаватели вузов могут стать экспертами сообщества, чтобы делиться лучшими образовательными и воспитательными практиками.

В рамках проекта участники получат доступ к образовательным курсам «Сферум в Мax», «Культура» и «Государство», а также к каталогу возможностей и библиотеке контента. По итогам курсов выдаются сертификаты. Регистрация уже открыта на официальном сайте проекта.