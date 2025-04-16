Палеонтологи узнали секрет выживаемости крокодилов после массовых вымираний

Надотряд крокодиломорфов пережил массовые вымирания благодаря адаптивности

Tекст: Ирма Каплан

Новое исследование палеонтологов из Университета Центральной Оклахомы и Университета Юты на базе изучения зубов и черепов 99 вымерших видов крокодиломорфов и 20 ныне живущих видов крокодилообразных искало секрет невероятной живучести пресмыкающихся, пишет журнал Palaeontology.

По словам палеонтолога из Университета Центральной Оклахомы и автора исследования Кигана Мелстрома, животные, которые пережили массовые вымирания на рубеже триасового и юрского периодов, а также в конце мелового имели гибкий рацион и адаптивный организм.

Так называемое многообразие экологических ролей – от наземных травоядных и сверхплотноядных до океанских хищников – помогало крокодилообразным выживать.

«Эта работа показывает, что те же основные закономерности действуют и у крокодилов. Они могут употреблять в пищу огромное разнообразие продуктов, так что, если одна (или многие другие) из их пищевых групп вымрет, вероятно, у они найдут что-то еще, чем смогут поживиться» – пояснил Мелстром.

Соавтор исследования профессор Рэндалл Ирмис добавил, что эволюционная гибкость крокодиломорфов с течением времени стала частью их успеха по выживанию после массовых вымираний.

«Если мы дадим им шанс, сохранив их среду обитания и избежав чрезмерной охоты на них, крокодилы, скорее всего, останутся здесь надолго», – сказал он.

Сегодня крокодилам приходится выживать, сталкиваясь с угрозами, которых они не знали миллионы лет – от охоты и разрушения среды обитания до климатических изменений, однако их древняя адаптивность может помочь им выжить и теперь, добавила «Газета.Ru».

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