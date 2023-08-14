Палеонтолог рассказал о найденных в Москве доисторических ящерах

Палеонтолог Попов: В Подмосковье находили останки динозавров Юрского периода

Tекст: Татьяна Косолапова

Во время работ на стройплощадке подземной парковки в Митино рабочие обнаружили клыки динозавра, чешую и кости доисторических рептилий, а также раковину вымершего моллюска, передает «Газета.Ru». Для установления деталей на место выехали сотрудники экстренных служб.



«На протяжении многих миллионов лет на месте Москвы было море. Длительное время у нас море было во время Каменноугольного периода, это примерно 305 млн лет назад – это время гигантских насекомых. Но их останков у нас не может быть, так как они обитали на суше. В это время на наших территориях, кстати, формировались известняки, из которых как раз через много миллионов лет, уже во времена человека, построили белокаменные стены Москвы», – говорит Попов.

Во время Пермского периода, который был более 250 млн лет назад, и Триасового, который следовал сразу после Пермского, на месте столицы России обитали звероящеры, продолжает эксперт. Однако с тех времен ничего не осталось, в Москву вернулось море, а Триасовый период сменился на Юрский (более 160 млн лет назад).

«Во многих местах на берегах Москвы строители могут докопаться до таких «черных глин» – фосфоритовых конкреций, круглых черных шариков, которые представляют собою породы Юрского периода. Я подозреваю, что, скорее всего, именно их-то рабочие и нашли. Теоретически, конечно, они могли найти породы Мелового периода, который следует сразу за Юрским, – это эпоха, известная нам динозаврами вроде тираннозавра и трицератопса. Но, опять же, в это время на месте Москвы было море, да и пород того периода у нас очень мало. Кроме зубов акул, ничего интересного не находили», – делится палеонтолог.

А вот со времен Юрского периода на территории Москвы и Подмосковья находок различных животных много, продолжает собеседник. Так, например, было обнаружено немало моллюсков. Среди них, например, белемниты, останки раковин, которых называют «чертовыми пальцами» из-за схожести с пальцами. Внутри раковин жили моллюски, похожие на современных кальмаров. Также на территории Москвы находили двустворчатых моллюсков, древних улиток и аммонитов, которые выглядят как закрученные ракушки.

«Что касается клыков, то я очень сомневаюсь, что это динозавр. Хотя в Подмосковье у нас были некоторые находки динозавров Юрского периода, правда, буквально три штучки. То есть там был небольшой остров, на котором-то динозавры свои косточки и оставили. А в Митино, скорее всего, нашли в «черных глинах» части морских ящеров, которых иногда называют динозаврами, но это неправильно», – объясняет Попов.

Из ящеров на месте столицы жили длинношеие гиганты, например, плезиозавр, известный также как Лохнесское чудовище, рассказывает специалист. Также обитали короткошеие, например, плиозавры, у которых морда похожа на крокодила, а вместо лап – ласты длиною сантиметров 70. Само животное было 10–12 метров в длину. Нередко в столице обнаруживали «рыбоящеров» ихтиозавров, которые напоминают современного дельфина. «Если и нашли чей-то зуб, то, скорее всего, либо ихтиозавра, либо плезиозавра. Не динозавра, морского ящера», – заключил палеонтолог.

В феврале прошлого года на острове Скай в Шотландии были обнаружены останки самого крупного в мире птерозавра Юрского периода, жившего порядка 170 млн лет назад.