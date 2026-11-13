Азия бросает вызов мировому хранилищу золота – Лондону

Tекст: Ольга Самофалова

Сингапур открыл хранилище золота для иностранных центробанков. Речь идет именно о том, чтобы хранить золотые резервы других стран, потому что частные хранилища здесь уже были. Этот шаг усилит конкуренцию города-государства с Гонконгом за звание главного центра торговли драгоценными металлами в Азиатском регионе.

Вместимость сингапурского объекта составляет 500 тонн, при этом существует возможность его дальнейшего расширения.

Вице-премьер страны и председатель регулятора Гань Ким Ен отметил, что ряд центральных банков уже выразили заинтересованность в размещении своих золотых слитков в Сингапуре, однако чиновник отказался назвать конкретные страны.

У Сингапура действительно есть шансы в конкуренции с Гонконгом, где хранилище открыли летом 2025 года.

«Хранилищ у Гонконга пока мало. Главный депозитарий драгметаллов, расположенный в международном аэропорту, сейчас вмещает меньше 200 тонн, его расширяют – и за три года должны довести до 2000+ тонн. А вместимость хранилища Сингапура уже 500 тонн, и его тоже планируют расширять», – говорит Клисенко Сергей, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

Гонконг делает ставку на связь с материковым Китаем, который активно наращивает золотые запасы на государственном уровне как средство снижения зависимости от финансовой системы США, отмечает эксперт. Клиенты Гонконга также банки, инвесторы и китайские структуры, плюс ряд азиатских стран проявлял интерес к хранению части суверенного золота в Гонконге – офшорной сети Шанхайской биржи.

Но на самом деле речь больше идет о том, что Азия бросает вызов западным хранилищам, которые исторически получают золотые слитки чужих стран и сильно превосходят азиатские хранилища по мощности. Крупнейшим золотым центром является Лондон, где в хранилищах на июнь 2026 года числилось 9464 тонны на 1,2 трлн долларов.

Впрочем, новые центры золота в Азии появились не из воздуха. Многие иностранные центробанки теперь меньше доверяют валютам (доллару и евро) и все больше резервов переводят в золото. «Главный триггер недоверия – 2022 год. Отказ от доллара ускорился после того, как страны Запада заморозили долларовые резервы России. Под заморозку попали не только доллары, но и евро и другие валюты G7», – говорит Клисенко.

После этого начался тренд на возврат золотых слитков, хранящихся на Западе. Хранить резервы внутри своей страны оказалось безопасней, так как никто не может их заблокировать. По данным ЕЦБ, в конце 2025 года доля золота в мировых резервах выросла до 27% против 20% годом ранее. Это больше, чем гособлигации США (22%) и евро (15%).

Среди причин также опасения насчет госдолга США, инфляции и санкционной политики, добавляет эксперт.

Почему страны изначально не хранили золото у себя в стране, а отдавали его на хранение в другие страны? «Это наследие Бреттон-Вудса и холодной войны, но это еще и вопрос ликвидности. Золото в Лондоне или Нью-Йорке можно мгновенно продать, отдать в залог, использовать для свопа или сдать в аренду, не перевозя слитки.

Поэтому самым популярным зарубежным местом хранения остается Банк Англии (57% респондентов)», – говорит Сергей Клисенко.

Однако, по его словам, есть жирный минус – это политические риски его блокировки, как, например, золото Венесуэлы, которое Банк Англии не выдает уже несколько лет.

Поэтому многие страны активно возвращают свое золото домой. Например, Германия к 2017 году вернула половину запаса во Франкфурт.

«Хранение дома дает больше прямого контроля, но требует собственной инфраструктуры и может усложнять доступ к зарубежному рынку. Поэтому распределение запаса между своей страной и иностранными хранилищами позволяет сочетать контроль и удобство операций», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

Между тем Россия все свои золотые резервы хранит у себя дома. «Гарантии отсутствия политических рисков нет и в Азии, а Сингапур тоже вводил финансовые ограничения против России. Его возможное преимущество для отдельных стран заключается в другой юрисдикции, которая позволяет распределить риски хранения», – добавляет Чернов.

Москва в числе первых взяла курс на снижение, а потом и избавление от доллара и евро в своих резервах в пользу золота и юаня. И эта стратегия принесла свои дивиденды.

Если на 1 января 2016 года резервы составляли почти 369 млрд долларов, из них на золото приходилось 49 млрд долларов, или 13% (1400 тонн). А через десять лет ЗВР выросли вдвое – до 755 млрд долларов, а доля золота в три раза – до 43%, или 327 млрд долларов.

«Среди выгод можно отметить, во-первых, прирост стоимости золотого запаса за последние 10 лет. Во-вторых, золотые резервы неуязвимы к заморозке. В-третьих, золото для центробанков остается достаточно ликвидным активом. В этом году Банк России продал 62 тонны», – говорит Клисенко.