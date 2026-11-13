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Азия бросает вызов мировому хранилищу золота – Лондону
Вслед за Гонконгом собственное хранилище золота открывает Сингапур, становясь его конкурентом. Однако на самом деле главным соперником является Банк Англии, который исторически хранит тысячи тонн чужого золота. Зачем страны вообще хранят свои золотые запасы в чужих странах, а не у себя на родине?
Сингапур открыл хранилище золота для иностранных центробанков. Речь идет именно о том, чтобы хранить золотые резервы других стран, потому что частные хранилища здесь уже были. Этот шаг усилит конкуренцию города-государства с Гонконгом за звание главного центра торговли драгоценными металлами в Азиатском регионе.
Вместимость сингапурского объекта составляет 500 тонн, при этом существует возможность его дальнейшего расширения.
Вице-премьер страны и председатель регулятора Гань Ким Ен отметил, что ряд центральных банков уже выразили заинтересованность в размещении своих золотых слитков в Сингапуре, однако чиновник отказался назвать конкретные страны.
У Сингапура действительно есть шансы в конкуренции с Гонконгом, где хранилище открыли летом 2025 года.
«Хранилищ у Гонконга пока мало. Главный депозитарий драгметаллов, расположенный в международном аэропорту, сейчас вмещает меньше 200 тонн, его расширяют – и за три года должны довести до 2000+ тонн. А вместимость хранилища Сингапура уже 500 тонн, и его тоже планируют расширять», – говорит Клисенко Сергей, управляющий директор рейтинговой службы НРА.
Гонконг делает ставку на связь с материковым Китаем, который активно наращивает золотые запасы на государственном уровне как средство снижения зависимости от финансовой системы США, отмечает эксперт. Клиенты Гонконга также банки, инвесторы и китайские структуры, плюс ряд азиатских стран проявлял интерес к хранению части суверенного золота в Гонконге – офшорной сети Шанхайской биржи.
Но на самом деле речь больше идет о том, что Азия бросает вызов западным хранилищам, которые исторически получают золотые слитки чужих стран и сильно превосходят азиатские хранилища по мощности. Крупнейшим золотым центром является Лондон, где в хранилищах на июнь 2026 года числилось 9464 тонны на 1,2 трлн долларов.
Впрочем, новые центры золота в Азии появились не из воздуха. Многие иностранные центробанки теперь меньше доверяют валютам (доллару и евро) и все больше резервов переводят в золото. «Главный триггер недоверия – 2022 год. Отказ от доллара ускорился после того, как страны Запада заморозили долларовые резервы России. Под заморозку попали не только доллары, но и евро и другие валюты G7», – говорит Клисенко.
После этого начался тренд на возврат золотых слитков, хранящихся на Западе. Хранить резервы внутри своей страны оказалось безопасней, так как никто не может их заблокировать. По данным ЕЦБ, в конце 2025 года доля золота в мировых резервах выросла до 27% против 20% годом ранее. Это больше, чем гособлигации США (22%) и евро (15%).
Среди причин также опасения насчет госдолга США, инфляции и санкционной политики, добавляет эксперт.
Почему страны изначально не хранили золото у себя в стране, а отдавали его на хранение в другие страны? «Это наследие Бреттон-Вудса и холодной войны, но это еще и вопрос ликвидности. Золото в Лондоне или Нью-Йорке можно мгновенно продать, отдать в залог, использовать для свопа или сдать в аренду, не перевозя слитки.
Поэтому самым популярным зарубежным местом хранения остается Банк Англии (57% респондентов)», – говорит Сергей Клисенко.
Однако, по его словам, есть жирный минус – это политические риски его блокировки, как, например, золото Венесуэлы, которое Банк Англии не выдает уже несколько лет.
Поэтому многие страны активно возвращают свое золото домой. Например, Германия к 2017 году вернула половину запаса во Франкфурт.
«Хранение дома дает больше прямого контроля, но требует собственной инфраструктуры и может усложнять доступ к зарубежному рынку. Поэтому распределение запаса между своей страной и иностранными хранилищами позволяет сочетать контроль и удобство операций», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.
Между тем Россия все свои золотые резервы хранит у себя дома. «Гарантии отсутствия политических рисков нет и в Азии, а Сингапур тоже вводил финансовые ограничения против России. Его возможное преимущество для отдельных стран заключается в другой юрисдикции, которая позволяет распределить риски хранения», – добавляет Чернов.
Москва в числе первых взяла курс на снижение, а потом и избавление от доллара и евро в своих резервах в пользу золота и юаня. И эта стратегия принесла свои дивиденды.
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Если на 1 января 2016 года резервы составляли почти 369 млрд долларов, из них на золото приходилось 49 млрд долларов, или 13% (1400 тонн). А через десять лет ЗВР выросли вдвое – до 755 млрд долларов, а доля золота в три раза – до 43%, или 327 млрд долларов.
«Среди выгод можно отметить, во-первых, прирост стоимости золотого запаса за последние 10 лет. Во-вторых, золотые резервы неуязвимы к заморозке. В-третьих, золото для центробанков остается достаточно ликвидным активом. В этом году Банк России продал 62 тонны», – говорит Клисенко.