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МККК выразил обеспокоенность атаками на гуманитарных работников
МККК заявил об обеспокоенности ударами по своим складам в Донецке
Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил об обеспокоенности атаками на гуманитарных работников и инфраструктуру после ударов по своим складам в Донецке.
«Инцидент в Донецке – лишь один из примеров более масштабной проблемы. Мы обеспокоены каждым инцидентом, в результате которого страдают гуманитарные работники, помещения и грузы, и сообщаем о них заинтересованным сторонам в рамках двустороннего конфиденциального диалога», – заявили РИА «Новости» в МККК.
В организации подчеркнули, что не дают публичных юридических оценок конкретным инцидентам, но обсуждают вызывающие обеспокоенность вопросы со сторонами конфликта напрямую.
Каждое поврежденное транспортное средство или помещение снижает способность гуманитарных организаций оказывать помощь, добавили в МККК.
В начале октября украинские дроны атаковали территорию склада МККК в Донецке, несмотря на наличие эмблем Красного Креста и предварительные уведомления о его расположении. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к международным структурам, включая ООН, с требованием отреагировать на атаку, назвав ее военным преступлением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отправились в Алешки для координации гуманитарной миссии.
Яна Лантратова потребовала от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека отреагировать на удар по складу МККК в Донецке.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о целенаправленной атаке украинских войск на склад МККК в Донецке.