  • Новость часаЦарев назвал вероятных организаторов покушения на журналиста Заворотного
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    13 ноября 2026, 15:00 Мнение

    Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    Михаил Вакилян Михаил Вакилян

    эксперт ИРТТЭК

    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу
    Песков указал на невольное согласие Киева с российским контролем Константиновки
    Гастроэксперт: Русскую кухню пора спасать
    Лунной АЭС России предсказали переворот в освоении космоса

    Селенга – крупнейшая по объему водостока река Монголии и одновременно крупнейший «донор» Байкала: из нее поступает примерно половина объема речной воды. Селенга начинается и более 600 км течет по территории Монголии, далее – более 400 км по территории России и впадает в Байкал. Монголия намерена построить ГЭС Эгийн-Гол на притоке Селенги, реке Эг.

    18 ноября совместный отчет российских и монгольских ученых о ГЭС Эгийн-Гол передадут в Российскую академию наук, сообщила председатель комитета Госдумы по экологии Елена Панова. Сама Монголия торопится. Еще в октябре ее Минэкономразвития объявило, что академии двух стран признали строительство станции возможным при соблюдении экологических требований относительно Селенги и Байкала. То есть все препятствия, по мнению монгольской стороны, устранены. А это не совсем так.

    Мотив Улан-Батора понятен: страна закрывает дефицит электроэнергии импортом из России и хочет получить собственную генерацию. Станция на 315 МВт на реке Эг – более чем серьезный шаг к этому. Однако у экологов остаются сомнения. Пик монгольского спроса зимний, а зимой по Селенге проходит 3% годового стока. Чтобы давать ток в январе, плотина должна копить летнюю воду и сбрасывать ее в период самого низкого уровня воды.

    Иркутский Институт систем энергетики еще в 2020 году рассчитал, что зимние уровни Селенги на российском участке вырастут на 0,5–1 м, ледостав сдвинется на одну-две недели, а зимние попуски будут выносить икру омуля. Модели первого этапа совместной работы нашли в монгольском сценарии риск нарушения экологических требований на границе, прежде всего зимой и в маловодные годы. Допустимым, выходит, может оказаться только режим, при котором станция теряет часть зимней мощности, ради которой ее строят. Какой режим выбран и кто обязан его соблюдать, из монгольских сообщений понять трудно.

    Практика гидроэнергетики уже показала, чем оборачиваются заверения, данные раньше документов. В 2012 году, когда на реке Омо строилась эфиопская ГЭС Гибе III, Аддис-Абеба заявляла, что экологические оценки не выявили существенного воздействия на реки и водоемы. Омо питает кенийское озеро Туркана, объект всемирного наследия. ЮНЕСКО тогда указывало, что представленные материалы последствий для Турканы не оценивали. В 2018 году Комитет всемирного наследия констатировал серьезное нарушение сезонных колебаний уровня озера и внес его национальные парки в список наследия, находящегося под угрозой. В решении учли и сахарные плантации Кураз, которые орошаются водой той же реки.

    Байкал тоже объект всемирного наследия, и отвечает за него Россия. К 1 декабря она сдает доклад о состоянии озера, в 2027 году комитет ЮНЕСКО вернется к вопросу о внесении Байкала в список объектов, находящихся под угрозой, и монгольская гидроэлектростанция окажется в том же досье. Комитет требует представить оценку воздействия Эгийн-Гола на рассмотрение Международного союза охраны природы до любого решения по проекту. Проектов при этом больше одного.

    В январе 2024 года Монголия письменно сообщила ЮНЕСКО об отказе от ГЭС Шурэн на Селенге и водного комплекса на Орхоне. В сентябре 2025-го она вписала обоснования тех же объектов и переброску стока из бассейнов Селенги и Орхона в пустыню Гоби в свой климатический план, под международное финансирование.

    На реке Колорадо, которая течет из США в Мексику, плотины и водозаборы почти отрезали дельту от сезонных паводков. Вместе с распашкой земель это сократило дельтовую экосистему до менее чем десятой части прежней площади. Результат там дала сумма сооружений, каждое из которых по отдельности выглядело допустимым.

    Важно понять и то, как оценивать последствия того или иного объекта на экосистему. Вьетнамская ГЭС Яли-Фоллс на Сесане, притоке Меконга, стоит в 70–80 км от границы с Камбоджей. Оценка воздействия, которую готовила швейцарская Electrowatt, определила зону ниже плотины как участок длиной 8 км и шириной 1 км. Камбоджа в нее не попала. С 1996 по 2000 год внезапные сбросы воды при строительстве и пусковых испытаниях затапливали поля и деревни камбоджийской провинции Ратанакири. Власти Камбоджи насчитали не меньше 32 утонувших людей, Вьетнам признал гибель людей при одном из сбросов 2000 года. Трансграничную оценку провели через годы после пуска. Отчет по Эгийн-Голу стоит читать с той же меркой – до какого створа считали последствия и что предусмотрено на случай, если реальные сбросы разойдутся с расчетными.

    Еще одна ошибка – принять расчетный режим за обязательство. Эфиопия в 2020–2024 годах в пять этапов наполнила водохранилище плотины «Возрождение» на Голубом Ниле и запустила турбины без согласования с Египтом и Суданом. Юридически обязывающих правил наполнения и работы в засуху Аддис-Абеба подписывать не стала. В сентябре 2025 года станцию торжественно запустили, но спор о правилах на случай маловодья остался открытым.

    Водохранилище Эгийн-Гола вмещает почти два годовых стока реки Эг. Наполнение, по расчетам сибирских ученых, займет от трех до шести лет, и все это время Селенга у границы будет недополучать часть стока. Сколько воды забирать по годам, какой попуск оставлять и когда останавливать наполнение в засуху, не сказано ни в одном опубликованном документе.

    Российское согласие, если его дадут, имеет смысл только вместе с ответами на эти вопросы. Режим наполнения и эксплуатации должен стать приложением к межправительственному соглашению, с приоритетом экологических попусков и правом менять его только совместным решением. Шурэн и переброску Орхона нужно исключить из климатического плана и подтвердить отказ перед ЮНЕСКО. Данные мониторинга бассейна, который Академия наук Монголии согласилась вести вместе с российской стороной с 2027 года, должны быть открытыми. 18 ноября ученые сдадут отчет, межправкомиссия ждет его выводов в декабре. До этих дат экологический вопрос остается открытым, сколько бы раз в Улан-Баторе ни объявляли его решенным.

    Главное
    Песков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине
    НАТО предрекли нехватку авиатоплива для масштабного конфликта в Европе
    КНДР впервые в истории изменила пропорции государственного флага
    Чехия обсудила с Украиной поставку L-39NG для охоты на российские дроны
    Спикер парламента Грузии: Каллас постыдно продолжает дело СССР
    Павел Дуров: Экс-глава Nvidia Хуанг совершил ошибку новичка
    ИИ доказал предел преимуществ квантовых компьютеров

    Азия бросает вызов мировому хранилищу золота – Лондону

    Вслед за Гонконгом собственное хранилище золота открывает Сингапур, становясь его конкурентом. Однако на самом деле главным соперником является Банк Англии, который исторически хранит тысячи тонн чужого золота. Зачем страны вообще хранят свои золотые запасы в чужих странах, а не у себя на родине? Подробности

    Перейти в раздел

    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

    Перейти в раздел

    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации