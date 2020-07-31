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31 июля, пятница  |  Последнее обновление — 08:55  |  vz.ru
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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

Конкурентноспособсность белорусской продукции зависит от дешевого топлива и газа Михаил Воскресенский/РИА Новости
В отношениях между Россией и Белоруссией внезапно возник политический кризис: Минск обвинил Москву во внешнем вмешательстве. Следом Белоруссия усилила пограничный режим на российской границе. До какого предела Минск планирует обострить ситуацию, пока непонятно. Как взаимосвязаны экономики двух стран и как они пострадают, если обострение приведет к заморозке торговых отношений между Москвой и Минском? Подробности...
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Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы? Подробности...
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Путин нашел решение для двух экологических проблем Байкала

Заброшенная промзона в Усолье превратилась в отстойник для сотен тонн опасных химикатов Светлана Латынина/ТАСС
Байкалу снова грозит опасность, причем сразу с двух сторон. Бывший химзавод из Усолья вот-вот отравит озеро миллионами тонн ртути и хлора, а планы по модернизации железной дороги оказались чреваты сплошной вырубкой леса вдоль берега. Обе проблемы оказались на повестке совещания, проведенного Путиным по инициативе главы Иркутской области Кобзева. Устранение экологической угрозы Путин взял под личный контроль.  Подробности...
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Как можно найти следы жизни на Марсе

Этот аппарат будет искать следы жизни на Марсе NASA Jet Propulsion Laboratory/Youtube
Очередную амбициозную экспедицию отправило к Марсу американское космическое агентство НАСА – Красную планету будут исследовать специальный марсоход и даже вертолет. Почему ученые уверены, что на Марсе можно найти следы жизни, какими именно могут быть эти следы и какое значение это может иметь для науки? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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США воспринимают Россию как запасной аэродром

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Быть врагом Соединенных Штатов очень накладно и совсем не почетно. Врага со всех сторон обкладывают санкциями, против врага проводятся масштабные информационные операции. Наконец, с врагом Соединенных Штатов боятся сотрудничать другие страны. Подробности...
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Новая украинская мода – подарочный сертификат в тюрьму

Павел Волков, публицист
Все еще думаешь о подарке? Мы знаем выход! Подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Если вы думали, что это шутка – то нет, это не шутка. Подробности...

Мягкая сила должна быть еще и умной

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется… нет, не армия, а система смысловых кодов. Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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    Путин нашел решение для двух экологических проблем Байкала

    Заброшенная промзона в Усолье превратилась в отстойник для сотен тонн опасных химикатов    31 июля 2020, 08:30
    Фото: Светлана Латынина/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков,
    Андрей Самохин

    Байкалу снова грозит опасность, причем сразу с двух сторон. Бывший химзавод из Усолья вот-вот отравит озеро миллионами тонн ртути и хлора, а планы по модернизации железной дороги оказались чреваты сплошной вырубкой леса вдоль берега. Обе проблемы оказались на повестке совещания, проведенного Путиным по инициативе главы Иркутской области Кобзева. Устранение экологической угрозы Путин взял под личный контроль.

    В четверг президент Владимир Путин провел совещание, посвященное угрозе экологической катастрофы в Иркутской области. На совещание, которое было назначено с подачи врио главы региона Игоря Кобзева, также собрались вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует экологию, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, шеф МЧС Евгений Зиничев и министр обороны Сергей Шойгу.

    Главным пунктом повестки стала ситуация в иркутском городе Усолье-Сибирский. Как отметил Путин, груз экологических проблем накапливался в городе с 1930-х годов. «На этой территории работало крупное химическое предприятие, и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. Если по-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, эту проблему, вместо того, чтобы решать, по существу фактически замалчивали», – посетовал глава государства.

    Напомним, Усолье-Сибирское – один из старейших городов в Приангарье с населением в 76 тыс. человек. Он входит в список городов России с самым загрязненным воздухом. Завод «Усольехимпроме» с 1936 года был крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности. Месторождением каменной соли обеспечивало завод сырьем. В 1990-е годы ситуация с эко-безопасностью резко ухудшилась, отходы производства начали затаривать в различные емкости и размещать их по периметру предприятия. Кроме того, отходы производства попросту сливали в глубинные скважины, образовавшиеся при добыче соли. В 2010 году предприятие разорилось.

    По словам Кобзева, промплощадка составляла более 600 гектаров. Но после остановки производства значительная часть отходов была помещена в подземные резервуары и оставлена. Теперь вся почва и подземные воды вокруг пропитались опасными химикатами. Ранее Росатом совместно с МЧС и Росприроднадзором провел обследование, которое доказывает, что территория экологического бедствия загрязнена ртутью, соединениями хлора и другими опасными веществами. Общий размер загрязненной территории – около 16 кв. км, накоплено около 2 млн тонн промышленных отходов.

    Глава государства сообщил, что Минобороны готово работать в Усолье-Сибирском для ликвидации экологического загрязнения. При этом полномочия единственного поставщика по всем работам по ликвидации экологических проблем, по распоряжению Путина, переданы Росатому.

    Зампред Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов уже после совещания сказал газете ВЗГЛЯД, что возникла «непосредственная угроза попадания загрязняющих веществ в Ангару».

    «А это связка с Байкалом, это угроза Иркутску. Есть опасность не только для природы, но и для людей»,

    – сказал он. Тот факт, что очистить Усолье-Сибирское поручено именно атомщикам эксперта не удивляет, ведь еще несколько лет назад Росатом создал дочернее предприятие, которому в рамках нацпроекта «Экология» уже поручили устранять проблемы, связанные химическими отходами, в частности, ртутью. Росатом, по словам Расулмухамедова, собрал компетентную команду, у него появились технологии, которые могут быть успешно применены. Более того, дочернее предприятие Росатома «за очень короткий срок развернуло достаточно большой объем работ по рекультивации свалки в Челябинске».

    Иркутский эколог Денис Букалов считает, что сложность заключается в плохой изученности подземных хранилищ Усолья специалистами. «На сегодня даже многим специалистам полностью неизвестно, что там находится», – сказал Букалов газете ВЗГЛЯД. Эколог приветствовал тот факт, что проблему взял под личный контроль Путин. «Раньше на уровне руководителей региона тоже говорилось, что экологические вопросы будут решаться, но все это стопорилось. Но раз об этом заявил сам президент, то я надеюсь, что произойдут положительные сдвиги», – сказал Букалов.

    Когда в конце прошлого года врио губернатора Иркутской области стал Кобзева, работавший до этого замглавы МЧС России, то в первом своем выступлении он поднял проблему «Усольехимпрома», назвав площадку «экологической бомбой замедленного действия, сообщала «Комсомольская правда- Иркутск». После этого решение проблемы сдвинулось с мертвой точки.

    По итогам совещания Путин поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по устранению загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском. Президент также велел Минздраву обеспечить оказание медпомощи работникам организаций, осуществляющих работы по устранению загрязнения окружающей среды.

    Вечером в четверг председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в Усолье-Сибирском, передал ТАСС. Глава СК потребовал в рамках проверки установить причастных к произошедшему, а также определить ущерб окружающей среде.

    На совещании у Путина также зашла речь о защите берегов Байкала. Кобзев призвал не допустить массовых вырубок леса у озера. Врио напомнил об одобренной на прошлой неделе Советом Федерации поправке к закону «Об охране озера Байкал», допускающую сплошные рубки на землях лесного фонда.

    «Эта норма вызвала значительный общественный резонанс и обеспокоенность жителей Иркутской области. Мы прекрасно понимаем важность вопросов экономического развития страны в целом и транспортной инфраструктуры в частности, – заявил Кобзев. «Однако мы не можем игнорировать и необходимость соблюдения баланса экономических и экологических интересов, особенно в вопросах, касающихся озера Байкал», – добавил он.

    Развитие инфораструктуры РЖД могло повредить экологии Иркутской области, а на Байкал приезжают люди со всей страны. И Кобзев показал себя защитником природы края, обратившись по данному вопросу к президенту, заявила газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына.

    Кобзев выступил за то, чтобы детально изучить этот вопрос, отметила политолог. «Он попросил Владимира Путина дать поручение РЖД совместно с властями Иркутской области, научным и экологическим сообществом подготовить дополнительные предложения о том, как реализовать законопроект, не навредив при этом экосистеме Байкала. Президент поддержал эту просьбу», – подчеркнула Кислицына.

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