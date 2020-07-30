Эколог: Химические отходы в Усолье-Сибирском представляют угрозу для Байкала и Иркутстка

В Усолье-Сибирском есть непосредственная угроза попадания загрязняющих веществ в Ангару, что угрожает Байкалу и Иркутску, сказал газете ВЗГЛЯД эколог Элмурод Расулмухамедов. Так он прокомментировал поручение Владимира Путина региональным и федеральным органам власти разработать план по обезвреживанию и ликвидации там всех накопленных химических отходов.

«Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова ранее достаточно жестко охарактеризовала ситуацию в Усолье-Сибирском. Сейчас результат обследования показывает, что она была права. Есть непосредственная угроза попадания загрязняющих веществ в Ангару. А это связка с Байкалом, это угроза Иркутску. Есть опасность не только для природы, но и для людей», – сказал зампредседателя Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов.

В четверг Владимир Путин провел совещание по экологической ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. Президент назвал экологическую ситуацию в городе непростой, отметив, что груз экологических проблем накапливался здесь с 1930-х годов.

«На этой территории работало крупное химическое предприятие, и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. Если по-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, эту проблему, вместо того, чтобы решать, по существу фактически замалчивали», – сказал глава государства.

Расулмухамедов назвал важным то, что президент взял под свой личный контроль разрешение проблем в Усолье-Сибирском. «Это позволяет, во-первых, консолидировать усилия всех организаций, ведомств, министерств для того, чтобы эта проблема была решена, а во-вторых, направить максимальные ресурсы», – пояснил собеседник.

Эксперт добавил, что ВООП участвует в процессе оценки опасности экологической катастрофы в Усолье-Сибирском. «Мы работаем с местными общественниками. Получаем информацию от независимых лабораторий. Мы готовы не только рассматривать план, но, если будет готовиться проект по предотвращению ущерба, оказать экспертное содействие генподрядчику, в том числе в выборе технологий. Мы уже попросили наше иркутское отделение начать подготовку к этим мероприятиям. Часть наших членов президиума состояли в рабочей группе, которая разрабатывала первичные действия», – отметил Расулмухамедов.

По его словам, во Всероссийском обществе охраны природы считают необходимым в первую очередь устранить опасность попадания загрязняющих веществ в Ангару. «Мы обратили внимание на шламохранилище нефтепродуктов вблизи от реки», – отметил Расулмухамедов.



Шламохранилища – крупные земляные наземные сооружения в системе водоснабжения и канализации химических и нефтехимических предприятий. Объем хранилищ может достигать десятков миллионов кубометров и глубины до 50 метров.

«У нас сейчас есть определенный испуг от такого рода объектов и мы хотим, чтобы это тоже попало в первоочередной план мероприятий. Нужно поставить под контроль не только самые опасные вещества, но в том числе разобраться с этим шламохранилищем», – подытожил Расулмухамедов.

Усолье-Сибирское – один из старейших городов в Приангарье. В нем проживают около 76 тыс. человек. Он входит в список городов России с самым загрязненным воздухом. Долгое время завод «Усольехимфарм» – производитель фармацевтического сырья – был основным градообразующим предприятием, но несколько лет назад производство было ликвидировано из-за банкротства.