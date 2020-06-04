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4 июня, четверг  |  Последнее обновление — 01:02  |  vz.ru
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Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

У экспертов возникли сомнения по поводу материалов, из которых сделан корабль Crew DragonФото: NASA TV/Xinhua/Global Look Press
«Мы знали, что американцы сделают этот корабль – Crew Dragon. Они смелые ребята, но избранный ими путь – коварный. В корабле много недоработок», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту. Где кроется слабость детища Илона Маска, ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Crew Dragon? Подробности...
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Изгнание китайских ученых дорого обойдется Америке

Ученые из Китая заполонили американские лабораторииФото: REUTERS/Jason Reed
США открыли еще один фронт борьбы с Китаем – на этот раз на собственной территории. Всерьез обсуждается запрет на обучение и преподавание китайцев в американских университетах, и все это ради борьбы с китайским промышленным шпионажем. Как ни парадоксально, подобные запреты навредят прежде всего США – и примеры тому в истории уже были. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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ПАСЕ не нравится, что Россия становится самостоятельнее

Владимир Добрынин, журналист
Мы в России, конечно, международное право уважаем. Но если вы нам хотите навязывать свои ценности, то даже не думайте. Наши законы будут первичны в случае разногласий с международными. Подробности...
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              Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

              Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории Арктики   4 июня 2020, 00:10
              Фото: Денис Кожевников/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков,
              Анастасия Куликова

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              В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут не при чем.

              В среду президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Глава государства принял такое решение во время экстренного совещания по видеосвязи с губернатором Красноярского края Александром Уссом и главой МЧС Евгением Зиничевым, который после совещания срочно вылетел в Норильск.

              Путин подверг резкой критике Усса за слабую осведомленность о событиях в собственном крае.  Губернатор признался, что узнал о происшествии из соцсетей. «Что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы чего, все будем узнавать из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» – возмутился Путин, обращаясь к Сергею Липину, главе Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель»), которая является собственником разгерметизировавшейся емкости.

              Президент также выразил удивление после доклада губернатора, который сказал, что не берется предсказать, в какой срок будут ликвидированы последствия аварии: «Что значит «доклад закончен»? Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор».

              Напомним, разгерметизация резервуара с дизелем на территории ТЭЦ-3 НТЭК произошла еще в  пятницу, однако прессе стало об этом известно лишь в понедельник. При этом на территории ТЭЦ вспыхнул пожар. Станция работает на природном газе, дизтопливо используется как резервный источник. Она обеспечивает теплом и электричеством Норильск и ближайшие города.

              Видеозапись начала аварии опубликовал Telegram-канал Baza. На ней видно, как дизель хлещет на землю из поврежденной цистерны. «Чистая соляра!» – говорит голос за кадром. 

              Зиничев объявил на совещании, что сотрудники компании в течение двух дней после инцидента пытались самостоятельно ликвидировать аварию и не сообщали о происшествии МЧС, пишет ТАСС. По этому поводу между ним и руководством «Норникеля» возник заочный спор – в компании уверяют, что сообщили сразу. Руководитель дочерней компании «Норникеля» Сергей Липин на совещании доложил, что разгерметизация произошла 29 мая в 12:55, в баке хранилось более 21 тыс. тонн и после аварии «в соответствии с планом ликвидации произведены необходимые оповещения».

              Проверить, кто прав, президент поручил силовикам. «Мне придется попросить соответствующие контролирующие органы и правоохранительные разобраться, что там от кого было передано, куда передано и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с инструкциями действовать, как полагается», – сказал он на совещании.

              Тем временем, топливо уже попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море. Экологи опасаются, что под угрозой загрязнения также река Далдыкан, которая тоже впадает в море. Правда, в Норильск уже прибыл и развернул работу отряд морской спасательной службы из Мурманска, выставив несколько линий боновых заграждений поперек Амбарной.

              По данным прокуратуры, только на дорогу к ТЭЦ-3 вылилось 17 тысяч тонн дизтоплива,  а всего разлилось около 20 тысяч. Уже задержан начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, который пока отказался от дачи показаний.

              Версий о причинах катастрофы сразу возникло две. Вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко предположил, что ЧП произошло из-за таяния вечной мерзлоты. Его поддержала часть экологов. Например, такой точки зрения придерживаются директор НИИ Института проблем экологии Ольга Плямина и член правления Экологического фонда Сибирского федерального университета Николай Доронин. Эколог отметил, что почвы в результате потепления проседают не только в Норильске, но и в других северных городах.

              Избранный от Норильска депутат Госдумы, единоросс Раиса Кармазина также считает причиной аварии на ТЭЦ-3 глобальное потепление. «Климат стал теплее. Происходит оттаивание грунтов. Нагрузка, видимо, и стала причиной повреждения свай, цистерна как-то перекосилась. Мы завозим много топлива, у нас все с резервом. Думаю, «Норникель» предпримет все меры что нужно. Он будет пытаться сделать, чтобы локализовать, и чтобы как можно меньше топлива попало в нашу экосистему», – сказала Кармазина газете ВЗГЛЯД.

              Однако другие экологи склонны винить работников самой ТЭЦ, то есть заурядный человеческий фактор. «Таяние вечной мерзлоты – естественный процесс, который происходит очень медленно.

              Так называемый сезонно талый слой протаивает каждую весну в среднем на метр, а потом зимой промерзает. Вся остальная мерзлота стабильна.

              Реальные подвижки грунта возникают там, где нарушаются технологии строительства на вечномерзлых грунтах. Значит, какие-то нарушения были при эксплуатации этого объекта», – сказал газете ВЗГЛЯД координатор программы по экологической политике нефтегазового сектора WWF Алексей Книжников.

              Эксперт напоминил, что резервуары с горючими веществами по всем нормативам должны быть окружены специальным валом. «Такая обваловка предотвращает попадание разлива в окружающую среду, какой бы ни была причина поломки цистерны, вплоть до попадания в нее ракеты. Здесь мы видим, что вся эта колоссальная масса жидкости хлынула фактически в ручей. Поэтому тут вопрос к проектировщикам и эксплуатантам», – считает Книжников.

              По оценке главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, также прибывшей в Норильск, ущерб от разлива может исчисляться десятками миллиардов рублей и будет зависеть от оперативности действий спасателей. По ее словам, ликвидация последствий ЧП может занять несколько недель, а пока предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах Норильска превышена в десятки тысяч раз. В Greenpeace назвали аварию одной из самых масштабных в истории Арктики, сравнив ее с гибелью танкера «Эксон Валдиз» в 1989 году у берегов Аляски.

              К счастью, как отмечает Книжников, не все топливо попало в реку. «Часть его осталась в грунте и еще может быть собрано. Так что сейчас – самое ответственное время. Надо как можно больше собрать, чтобы предотвратить масштабное отравление этой несчастной речки. Конечно, часть дизтоплива все равно просачивается под бонами, идет к озеру Пясино – и там уже есть пятна. Но пока озеро не так уж сильно загрязнено», –т  говориэксперт.

              Книжников предрекает, что «очень небольшая» часть топлива растворится в воде. «Но это как раз самые опасные, канцерогенные вещества из состава топлива.

              Это главная проблема. Они будут еще долго отравлять живущие в воде организмы.

              Но все остальное, что спасатели не соберут в течение 10 дней, как мы предполагаем, будет постепенно испаряться, поскольку это довольно легкая нефть, не сырая», – надеется эксперт.

              Пока неясно, куда девать собранное топливо. Часть экспертов опасается, что его придется попросту сжечь. По Telegram-каналам, кстати, распространяется видео, на котором мужчина зачерпывает воду из Амбарной, а затем поджигает смесь. Но как сжечь такое огромное количество дизеля – никто  не знает. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин уже выступил категорически против, поскольку такой колоссальный пожар также превратится в экологическую катастрофу, только уже не в воде, а в воздухе.


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