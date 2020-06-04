В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут не при чем.

В среду президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Глава государства принял такое решение во время экстренного совещания по видеосвязи с губернатором Красноярского края Александром Уссом и главой МЧС Евгением Зиничевым, который после совещания срочно вылетел в Норильск.

Путин подверг резкой критике Усса за слабую осведомленность о событиях в собственном крае. Губернатор признался, что узнал о происшествии из соцсетей. «Что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы чего, все будем узнавать из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» – возмутился Путин, обращаясь к Сергею Липину, главе Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель»), которая является собственником разгерметизировавшейся емкости.

Президент также выразил удивление после доклада губернатора, который сказал, что не берется предсказать, в какой срок будут ликвидированы последствия аварии: «Что значит «доклад закончен»? Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор».

Напомним, разгерметизация резервуара с дизелем на территории ТЭЦ-3 НТЭК произошла еще в пятницу, однако прессе стало об этом известно лишь в понедельник. При этом на территории ТЭЦ вспыхнул пожар. Станция работает на природном газе, дизтопливо используется как резервный источник. Она обеспечивает теплом и электричеством Норильск и ближайшие города.

Видеозапись начала аварии опубликовал Telegram-канал Baza. На ней видно, как дизель хлещет на землю из поврежденной цистерны. «Чистая соляра!» – говорит голос за кадром.

Зиничев объявил на совещании, что сотрудники компании в течение двух дней после инцидента пытались самостоятельно ликвидировать аварию и не сообщали о происшествии МЧС, пишет ТАСС. По этому поводу между ним и руководством «Норникеля» возник заочный спор – в компании уверяют, что сообщили сразу. Руководитель дочерней компании «Норникеля» Сергей Липин на совещании доложил, что разгерметизация произошла 29 мая в 12:55, в баке хранилось более 21 тыс. тонн и после аварии «в соответствии с планом ликвидации произведены необходимые оповещения».

Проверить, кто прав, президент поручил силовикам. «Мне придется попросить соответствующие контролирующие органы и правоохранительные разобраться, что там от кого было передано, куда передано и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с инструкциями действовать, как полагается», – сказал он на совещании.

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Тем временем, топливо уже попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море. Экологи опасаются, что под угрозой загрязнения также река Далдыкан, которая тоже впадает в море. Правда, в Норильск уже прибыл и развернул работу отряд морской спасательной службы из Мурманска, выставив несколько линий боновых заграждений поперек Амбарной.

По данным прокуратуры, только на дорогу к ТЭЦ-3 вылилось 17 тысяч тонн дизтоплива, а всего разлилось около 20 тысяч. Уже задержан начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, который пока отказался от дачи показаний.

Версий о причинах катастрофы сразу возникло две. Вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко предположил, что ЧП произошло из-за таяния вечной мерзлоты. Его поддержала часть экологов. Например, такой точки зрения придерживаются директор НИИ Института проблем экологии Ольга Плямина и член правления Экологического фонда Сибирского федерального университета Николай Доронин. Эколог отметил, что почвы в результате потепления проседают не только в Норильске, но и в других северных городах.

Избранный от Норильска депутат Госдумы, единоросс Раиса Кармазина также считает причиной аварии на ТЭЦ-3 глобальное потепление. «Климат стал теплее. Происходит оттаивание грунтов. Нагрузка, видимо, и стала причиной повреждения свай, цистерна как-то перекосилась. Мы завозим много топлива, у нас все с резервом. Думаю, «Норникель» предпримет все меры что нужно. Он будет пытаться сделать, чтобы локализовать, и чтобы как можно меньше топлива попало в нашу экосистему», – сказала Кармазина газете ВЗГЛЯД.

Однако другие экологи склонны винить работников самой ТЭЦ, то есть заурядный человеческий фактор. «Таяние вечной мерзлоты – естественный процесс, который происходит очень медленно.

Так называемый сезонно талый слой протаивает каждую весну в среднем на метр, а потом зимой промерзает. Вся остальная мерзлота стабильна.

Реальные подвижки грунта возникают там, где нарушаются технологии строительства на вечномерзлых грунтах. Значит, какие-то нарушения были при эксплуатации этого объекта», – сказал газете ВЗГЛЯД координатор программы по экологической политике нефтегазового сектора WWF Алексей Книжников.

Эксперт напоминил, что резервуары с горючими веществами по всем нормативам должны быть окружены специальным валом. «Такая обваловка предотвращает попадание разлива в окружающую среду, какой бы ни была причина поломки цистерны, вплоть до попадания в нее ракеты. Здесь мы видим, что вся эта колоссальная масса жидкости хлынула фактически в ручей. Поэтому тут вопрос к проектировщикам и эксплуатантам», – считает Книжников.

По оценке главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, также прибывшей в Норильск, ущерб от разлива может исчисляться десятками миллиардов рублей и будет зависеть от оперативности действий спасателей. По ее словам, ликвидация последствий ЧП может занять несколько недель, а пока предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах Норильска превышена в десятки тысяч раз. В Greenpeace назвали аварию одной из самых масштабных в истории Арктики, сравнив ее с гибелью танкера «Эксон Валдиз» в 1989 году у берегов Аляски.

К счастью, как отмечает Книжников, не все топливо попало в реку. «Часть его осталась в грунте и еще может быть собрано. Так что сейчас – самое ответственное время. Надо как можно больше собрать, чтобы предотвратить масштабное отравление этой несчастной речки. Конечно, часть дизтоплива все равно просачивается под бонами, идет к озеру Пясино – и там уже есть пятна. Но пока озеро не так уж сильно загрязнено», –т говориэксперт.

Книжников предрекает, что «очень небольшая» часть топлива растворится в воде. «Но это как раз самые опасные, канцерогенные вещества из состава топлива.

Это главная проблема. Они будут еще долго отравлять живущие в воде организмы.

Но все остальное, что спасатели не соберут в течение 10 дней, как мы предполагаем, будет постепенно испаряться, поскольку это довольно легкая нефть, не сырая», – надеется эксперт.

Пока неясно, куда девать собранное топливо. Часть экспертов опасается, что его придется попросту сжечь. По Telegram-каналам, кстати, распространяется видео, на котором мужчина зачерпывает воду из Амбарной, а затем поджигает смесь. Но как сжечь такое огромное количество дизеля – никто не знает. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин уже выступил категорически против, поскольку такой колоссальный пожар также превратится в экологическую катастрофу, только уже не в воде, а в воздухе.