Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Грушко обсудил совместные проекты с завершающим миссию послом Сербии
Замглавы МИД Грушко встретился с завершающим миссию послом Сербии Бабичем
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко провел встречу с послом Сербии в Москве Момчило Бабичем, который завершает свою дипломатическую миссию в стране.
Во время беседы стороны обсудили текущее двустороннее сотрудничество, сообщил МИД. Грушко подтвердил готовность Москвы к дальнейшей реализации совместных российско-сербских проектов и инициатив.
Российский дипломат также особо подчеркнул заинтересованность государства в поддержании стабильности на Балканском полуострове.
Напомним, победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» намерено пересмотреть отношения с Евросоюзом и сделать приоритетом национальные интересы.
Ранее вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил о сохранении курса на сотрудничество Белграда с Россией после парламентских выборов.
Министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина пообещал продолжить развитие сотрудничества Белграда и Москвы вопреки давлению со стороны европейских государств.