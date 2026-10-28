Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Мирная жительница погибла при ударе беспилотника ВСУ по дому в Донецке
Кулемзин: Жительница Донецка погибла при ударе дрона ВСУ по жилому дому
В Куйбышевском районе Донецка в результате атаки украинского беспилотника разрушен частный дом и погибла женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По поступившей информации, в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе погибла женщина 1991 года рождения и уничтожено частное домостроение», – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Украинский беспилотник попал в частный жилой дом, который был полностью разрушен. Соседние дома также получили повреждения, передает РИА «Новости» с места события.
На месте удара найдены крылья, двигатель, обшивка и конструктивные элементы ударного дрона самолетного типа с надписями на украинском языке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник местные власти сообщили об использовании ВСУ ударных беспилотников со Starlink при ночной атаке на Донецк.
В тот же день исполняющая обязанности главного врача Марина Блинова сообщила о повреждении кабинета и аппарата КТ в центральной городской больнице № 17 Донецка в результате атаки украинского дрона.
А в субботу в поселке Старомихайловка Донецка из-за удара украинского беспилотника также погиб мирный житель.