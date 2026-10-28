Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Путин дал в Кремле торжественный прием для участников саммита «Россия – Африка»
Президент Владимир Путин провел в Грановитой палате Кремля торжественный прием для прибывших в Москву участников третьего саммита «Россия – Африка».
Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее в среду президент выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума, который проходит в рамках саммита.
Участие в саммите подтвердили 48 африканских стран, 22 из них представлены на высшем уровне. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходят в Москве 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский лидер провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки на полях форума.
В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что торжественный прием от имени главы государства в честь участников саммита пройдет в Грановитой палате Кремля 28 октября.