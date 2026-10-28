Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Apple представила первый MacBook с сенсорным экраном
Корпорация Apple представила новый ноутбук MacBook Pro, который стал первым в истории бренда устройством этой линейки, оснащенным сенсорным экраном.
Новый ноутбук представлен в двух модификациях с диагональю 14 и 16 дюймов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Apple. Устройства получили дисплеи PROLED XDR с технологией тандемного OLED и переменной частотой обновления 120 Гц.
Пользователям доступны инструменты Apple Intelligence и функция iPhone Dynamic Island. В ноутбуки встроены процессоры M5 Pro и M5 Max. Устройства поддерживают до 128 Гб унифицированной памяти и до 16 Тб внутреннего хранилища, а время автономной работы достигает 24 часов.
Стоимость 14-дюймовой модели начинается от 2899 долларов, 16-дюймовой – от 3399 долларов. В розничные магазины ноутбуки поступят 6 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская корпорация анонсировала выпуск 14-дюймового ноутбука MacBook Pro и 24-дюймового моноблока iMac с новейшим процессором M6.
На прошлой неделе Apple запланировала презентацию первого фирменного ноутбука с сенсорным экраном в Лос-Анджелесе.
В августе компания разослала приглашения на мероприятие для показа своего первого складного iPhone.