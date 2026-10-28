Apple представила первый MacBook с сенсорным экраном

Tекст: Денис Тельманов

Новый ноутбук представлен в двух модификациях с диагональю 14 и 16 дюймов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Apple. Устройства получили дисплеи PROLED XDR с технологией тандемного OLED и переменной частотой обновления 120 Гц.

Пользователям доступны инструменты Apple Intelligence и функция iPhone Dynamic Island. В ноутбуки встроены процессоры M5 Pro и M5 Max. Устройства поддерживают до 128 Гб унифицированной памяти и до 16 Тб внутреннего хранилища, а время автономной работы достигает 24 часов.

Стоимость 14-дюймовой модели начинается от 2899 долларов, 16-дюймовой – от 3399 долларов. В розничные магазины ноутбуки поступят 6 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская корпорация анонсировала выпуск 14-дюймового ноутбука MacBook Pro и 24-дюймового моноблока iMac с новейшим процессором M6.

На прошлой неделе Apple запланировала презентацию первого фирменного ноутбука с сенсорным экраном в Лос-Анджелесе.

В августе компания разослала приглашения на мероприятие для показа своего первого складного iPhone.