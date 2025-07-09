Спрос на автомобили в России упал при росте предложения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спрос на автомобили в России за первое полугодие 2025 года снизился на 15% при одновременном росте предложения на 18%, передает РИА «Новости». По данным портала «Дром», россияне приобрели на 15% меньше автомобилей, чем год назад, при этом средняя стоимость купленных авто уменьшилась на 4% и составила 1,9 млн рублей. Рост числа предложений связан преимущественно с увеличением объема продаж автомобилей с пробегом, которые выставлялись на продажу почти 6 млн раз.

На рынке новых машин объем продаж сократился на 24%, а средняя стоимость упала на 6% до 3,3 млн рублей. В сегменте автомобилей с пробегом продажи уменьшились на 11%, однако средняя цена выросла на 10% и достигла 1,5 млн рублей. Аналитик портала Сергей Лагурев заявил: «Экономическая ситуация, утильсбор и высокие ставки по кредитам лишили возможности взять автокредит на новое или дорогое авто – все эти факторы оказывают влияние на авторынок».

Наибольшее падение продаж новых автомобилей зафиксировано в Центральном и Северо-Западном федеральных округах – минус 25% и 27% соответственно. В этих регионах также заметно снизилась средняя стоимость авто. В Дальневосточном и Сибирском округах спрос на автомобили сократился на 19% и 14%, но значительного падения цен не произошло. В Приволжском округе продажи, напротив, увеличились на 3% при росте средней цены на 12%.

Среди самых популярных моделей лидирует «Лада Гранта», несмотря на сокращение продаж на 10% и повышение стоимости на 5%. В пятерку лидеров также вошли «Лада Приора», «Лада Веста», Hyundai Solaris и Ford Focus, причем спрос на все эти модели снизился.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания BMW договорилась о внедрении китайских систем искусственного интеллекта в свои автомобили. Китайский автопром выбивает японские бренды с глобального рынка благодаря активной экспансии и новым технологиям. Автоэксперт отметил, что решение Mercedes использовать китайские моторы носит разовый характер.