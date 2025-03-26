BMW договорилась о внедрении китайского ИИ в свои автомобили

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает «Интерфакс», BMW и Alibaba объединили усилия для разработки искусственного интеллекта, который будет интегрирован в автомобили для китайского рынка. Компания Banma, инвестором которой является Alibaba, предоставит свои ИИ-разработки, которые уже применяются в таких брендах, как Xpeng, Zeekr и Leapmotor. Banma создала эти технологии совместно с Qwen, подразделением Alibaba.

В новых моделях автомобилей BMW, предназначенных для китайского рынка, будет внедрен «умный» персональный ассистент. Он будет обладать продвинутыми возможностями, такими как улучшенное распознавание голоса и планирование поездок. Ассистент сможет помогать водителям с парковкой, предоставлять рекомендации по близлежащим ресторанам и в режиме реального времени информировать о светофорах.

Эти технологии планируется внедрить в автомобилях, которые будут производиться в Китае уже в следующем году. Это позволит улучшить пользовательский опыт и предоставить более удобные функции для водителей в Китае.

Ранее сообщалось, что Китай объявил о масштабной государственной инициативе по развитию искусственного интеллекта, выделив на эти цели 1 триллион юаней (около 138 млрд долларов), сообщил основатель и главный аналитик Constellation Research Рэй Ванг (Ray Wang).