«Эксперт РА»: Доля Белоруссии в импорте авто в Россию упала ниже 20%

Tекст: Катерина Туманова

На долю Белоруссии в июле 2026 года пришлось менее 20% поступлений российского утильсбора с импортируемых машин, тогда как в марте 2025 года этот показатель превышал 40%, передают «Известия» со ссылкой на данные агентства «Эксперт РА».

«Транспортные средства всё чаще поставляют напрямую из Китая, среди альтернатив также выделяют Киргизию. Для покупателей новая структура импорта означает рост цен на отдельные модели и сокращение выбора», – сказано в материале.

При этом прежние схемы поставок через государства ЕАЭС стали менее выгодными после того, как изменились правила расчета утильсбора и ужесточился контроль, пояснил ведущий аналитик агентства Кирилл Лысенко.

Дополнительным фактором работники отрасли называют повышение белорусского утильсбора с 29 апреля на 7% для юрлиц. Транзит через Белоруссию ради экономии стал менее выгодным.

Начальник управления автокредитования Инго Банка Андрей Еременко подчеркнул, что импорт автомобилей через соседнюю республику уже сокращается. С января по август 2026 года поставки легковых машин по этому маршруту снизились на 8,4%, до 16,4 тыс. автомобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в сентябре возобновила экспорт легковых автомобилей в Казахстан. В мае Казахстан в десятки раз увеличил утильсбор на автомобили из России. В России в январе сократился импорт новых автомобилей на четверть.