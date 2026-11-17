Аналитик Дэвис: Прием Украины в НАТО станет катастрофой для альянса

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, если Запад не готов сейчас отправить войска и вступить в конфликт с ядерной державой, то не пойдет на это и позже.

«Ведь мы не делаем этого сейчас именно потому, что это было бы самоубийством. Это почти сразу привело бы к ядерному столкновению», – цитирует его РИА «Новости».

Дэвис указал на то, что никто на Западе не собирался принимать Украину в НАТО изначально.

«Но именно обещания принять Киев в альянс и привели к конфликту. А теперь эту идею снова вытащили на свет. Это безумие. Просто безумие», – заявил он.

Аналитик считает, что западные страны не готовы взять на себя связанные с членством Украины в альянсе экономические, финансовые и военные обязательства и не рассматривают ее вступление всерьез.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление президента Франции о членстве Украины в НАТО.

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