Расчет FPV-дронов уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Сумской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

«За неделю один наш расчет БПЛА уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Сумской области, среди целей были мототехника, квадроциклы и автомобильная техника», – пояснил Грач РИА «Новости».

Он добавил, что точные удары наносились по движущимся и замаскированным автомобилям врага, в результате чего была уничтожена живая сила и техника украинской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца расчет беспилотников 34-й бригады уничтожил 20 украинских дронов-ждунов в Сумской области.

Расчет FPV-дронов уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в местном лесу.

В прошлом месяце ударные беспилотники уничтожили два наземных робототехнических комплекса и квадроцикл противника в регионе.