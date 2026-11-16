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Российские FPV-дроны уничтожили шесть единиц техники ВСУ в Сумской области
Расчет FPV-дронов уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Сумской области
Расчет ударных FPV-дронов 34-й бригады российской группировки войск «Север» за неделю уничтожил шесть единиц автомобильной и мототехники вооруженных сил Украины в Сумской области, сообщил старший расчета с позывным Грач.
«За неделю один наш расчет БПЛА уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Сумской области, среди целей были мототехника, квадроциклы и автомобильная техника», – пояснил Грач РИА «Новости».
Он добавил, что точные удары наносились по движущимся и замаскированным автомобилям врага, в результате чего была уничтожена живая сила и техника украинской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца расчет беспилотников 34-й бригады уничтожил 20 украинских дронов-ждунов в Сумской области.
Расчет FPV-дронов уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в местном лесу.
В прошлом месяце ударные беспилотники уничтожили два наземных робототехнических комплекса и квадроцикл противника в регионе.