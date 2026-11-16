Tекст: Алексей Дегтярёв

Разведывательные дроны выявили огневые позиции украинской артиллерии, на которых располагались 155-миллиметровая буксируемая гаубица М777 американского производства и орудие «Богдана», передает РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство.

В ходе наблюдения российские военнослужащие также обнаружили полевой склад боеприпасов и зафиксировали перемещение наземных робототехнических комплексов, которые противник использовал для подвоза материальных средств на передовые позиции. По выявленным целям была нанесена серия точечных ударов.

В результате огневого поражения оба артиллерийских орудия и полевой склад с боеприпасами были полностью уничтожены. Удары также поразили наземные роботы, сорвав доставку снабжения.

В министерстве подчеркнули, что ликвидация орудий и склада боеприпасов существенно снизила огневые возможности подразделений вооруженных сил Украины на данном участке фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны России сообщило об уничтожении более 50 украинских беспилотников в Запорожской области.

В начале месяца российские операторы ударных беспилотников группировки «Восток» уничтожили резервы вооруженных сил Украины.

В прошлом месяце военное ведомство заявило о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы в Днепропетровской области.