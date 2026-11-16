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Операторы дронов «Востока» уничтожили гаубицы М777 и «Богдана»
Дроноводы с ударными беспилотниками группировки войск «Восток» выявили и поразили украинские артиллерийские орудия и склад боеприпасов в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
Разведывательные дроны выявили огневые позиции украинской артиллерии, на которых располагались 155-миллиметровая буксируемая гаубица М777 американского производства и орудие «Богдана», передает РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство.
В ходе наблюдения российские военнослужащие также обнаружили полевой склад боеприпасов и зафиксировали перемещение наземных робототехнических комплексов, которые противник использовал для подвоза материальных средств на передовые позиции. По выявленным целям была нанесена серия точечных ударов.
В результате огневого поражения оба артиллерийских орудия и полевой склад с боеприпасами были полностью уничтожены. Удары также поразили наземные роботы, сорвав доставку снабжения.
В министерстве подчеркнули, что ликвидация орудий и склада боеприпасов существенно снизила огневые возможности подразделений вооруженных сил Украины на данном участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны России сообщило об уничтожении более 50 украинских беспилотников в Запорожской области.
В начале месяца российские операторы ударных беспилотников группировки «Восток» уничтожили резервы вооруженных сил Украины.
В прошлом месяце военное ведомство заявило о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы в Днепропетровской области.