Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
В Пермском крае в ДТП с «Нивой» погибли три человека
На одной из трасс в Пермском крае произошло столкновение автомобилей «Нива» и Geely, погибли двое водителей и ребенок, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло на трассе Болгары – Юго-Камский – Крылово. По предварительной информации, водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Geely.
«Водители обоих автомобилей, несовершеннолетний пассажир автомобиля Geely, мальчик 2022 года рождения, скончались на месте ДТП», – цитирует РИА «Новости» ведомство.
В аварии также получила травмы пассажирка Geely. По факту инцидента проводится проверка, ход которой контролирует краевая прокуратура.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в результате столкновения легкового автомобиля и грузовой машины на трассе в Пермском крае погибли четыре человека.
В августе авария с участием автомобилей Geely Emgrand и Hyundai Tucson в Самарской области привела к гибели двоих человек.
В начале года на участке трассы Пермь – Березники жертвами ДТП стали три человека, включая пятилетнюю девочку.