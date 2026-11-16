Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Среди погибших при пожаре на Пхукете россиян не оказалось
Россиян среди погибших при крупном пожаре на Пхукете не оказалось
В результате крупного пожара в пункте проката мотоциклов в туристическом районе Патонг на таиландском острове Пхукет погибли 11 местных жителей, граждан России среди них нет.
Иностранных туристов нет среди погибших и пострадавших при пожаре на Пхукете, передает ТАСС со ссылкой на полицию островной провинции.
Возгорание началось в ночь на понедельник в шестиэтажном здании пункта проката мотоциклов в районе Патонг и быстро перекинулось на соседние строения. Жертвами трагедии стали 11 граждан Таиланда. Экстренные службы справились с огнем и продолжают работу на месте происшествия.
Полиция выясняет причины инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре отдыхающие на Пхукете российские туристы не пострадали при наводнении. В том же месяце на родину отправили тело 32-летнего россиянина, погибшего в ДТП с мотоциклом. Ударивший россиянина арматурой таец был арестован на Пхукете.