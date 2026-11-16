Тайвань решил построить первое спасательное судно для подводных лодок

Taipei Times: Тайвань выделит 420 млн долларов на судно-спасатель для подлодок

Tекст: Алексей Дегтярёв

Оборонное ведомство Тайваня направило в Законодательный юань бюджетный проект на строительство судна-спасателя для потерпевших аварию подводных лодок, передает ТАСС со ссылкой на Taipei Times.

Проект оценивается в 420 млн долларов. Судно планируется завершить к 2034 году. В перспективе рассматривается постройка еще одного такого спасателя для создания резерва. «Учитывая сложный подводный рельеф в прилегающих к Тайваню акваториях, необходимо иметь как минимум два таких спасательных судна», – отметил источник газеты.

В настоящее время на вооружении острова находятся четыре субмарины, однако в будущем тайваньский подводный флот должен увеличиться как минимум до 10 подлодок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в правящей партии Японии анонсировали обсуждение вопроса о получении страной атомных подводных лодок.

В прошлом месяце генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву заявил о деятельности более 50 китайских кораблей в акватории от южной Японии до Филиппин.

В сентябре ВМС Тайваня запланировали получение первой подводной лодки собственного производства «Хайкунь».