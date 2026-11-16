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Тайвань решил построить первое спасательное судно для подводных лодок
Taipei Times: Тайвань выделит 420 млн долларов на судно-спасатель для подлодок
Тайбэй планирует построить первое в своей истории судно для спасения подводных лодок стоимостью 420 млн долларов к 2034 году.
Оборонное ведомство Тайваня направило в Законодательный юань бюджетный проект на строительство судна-спасателя для потерпевших аварию подводных лодок, передает ТАСС со ссылкой на Taipei Times.
Проект оценивается в 420 млн долларов. Судно планируется завершить к 2034 году. В перспективе рассматривается постройка еще одного такого спасателя для создания резерва. «Учитывая сложный подводный рельеф в прилегающих к Тайваню акваториях, необходимо иметь как минимум два таких спасательных судна», – отметил источник газеты.
В настоящее время на вооружении острова находятся четыре субмарины, однако в будущем тайваньский подводный флот должен увеличиться как минимум до 10 подлодок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в правящей партии Японии анонсировали обсуждение вопроса о получении страной атомных подводных лодок.
В прошлом месяце генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву заявил о деятельности более 50 китайских кораблей в акватории от южной Японии до Филиппин.
В сентябре ВМС Тайваня запланировали получение первой подводной лодки собственного производства «Хайкунь».