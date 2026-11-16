Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Одесского ресторатора сослали в штурмовики за неудачное застолье для командира
Ресторатора отправили в штурмовики за плохой стол для командира ВСУ
В Сумскую область в качестве штурмовика отправили одесского ресторатора, который ранее служил личным поваром командира одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в силовых структурах России.
Известный одесский ресторатор-бизнесмен был призван в ВСУ в качестве личного повара командира ВСУ.
«После неудачной попойки, на которой украинский командир не угодил своим гостям приготовленным угощением, бывшего управляющего сетью ресторанов отправили в штурмовики в Сумскую область», – рассказал информатор ТАСС.
Дальнейшая судьба бизнесмена остается неизвестной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ отправили женщин-пограничников на передовую в Харьковской области. «Северяне» узнали о брошенных «на убой» за Уланово закарпатских венграх. Пленный рассказал о направлении дезертиров ВСУ в штурмовики.