  • Новость часаСистемы ПВО перехватили 822 украинских беспилотника над российскими регионами
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    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    15 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    39 комментариев
    16 августа 2026, 07:47 • Новости дня

    «Северяне» узнали о брошенных «на убой» за Уланово закарпатских венграх

    ВС России узнали о посланных «на убой» за Уланово закарпатских венграх

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись за прошедшие сутки по ключевым направлениям и выяснили, что командование ВСУ отправляет на убой в Сумскую область этнических венгров.

    Российские бойцы сообщили, что в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и в районе Вольной Слободы на Сумском направлении. А также узнали, что для удержания Уланово ВСУ перебросили несколько боевых групп, укомплектованных этническими венграми.

    «Родственники солдат ВСУ сообщают, что несколько недель назад сотрудники ТЦК провели массовое задержание мужчин в приграничном селе Яноши (Закарпатская область), откуда всё мужское население без БЗВП отправили на убой в Сумскую область», – рассказали они неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 500 метров, при том что стрелковые бои продолжаются в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    На Харьковском направлении бойцы «Севера» узнали, что помощница почётного консула Азербайджана в Харькове Виталия Рекуненко заявила о прибытии в город группы азербайджанских наёмников для доукомплектования 13-й бригады Национальной гвардии Украины.

    «Характерно, что это неофициальное дипломатическое представительство Баку в Харькове систематически поставляет ВСУ товары двойного назначения, а почётный консул Афган Салманов фактически стал главным агентом Украины по вербовке наёмников в Азербайджане», – сообщили в канале «Северян».

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения родвинулись на восьми участках до 300 метров. При этом стрелковые бои продолжаются в селе Василевка, около Шевченково и Петропавловки, а также в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики ведут стрелковые бои в районе села Ольховатка и западнее Устиновки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» нашли заминированные тела военных ВСУ с обезображенными лицами. Бойцы «Севера» узнали, что менее 15 солдат ВСУ старше 55 лет погибли при боевом слаживании. Марочко сообщил о зачистке харьковской Ольховатки российскими войсками.

    15 августа 2026, 20:41 • Новости дня
    Звезда сериала «Кухня» поддержала слова об Украине-концлагере

    Актриса Кузнецова поддержала критику певицы Поляковой украинских военкоматов

    Tекст: Мария Иванова

    Известная украинская артистка Катя Кузнецова согласилась с резкой критикой принудительной мобилизации в стране, рассказав о жестоком убийстве своего друга сотрудниками военкомата.

    Украинская актриса Катя Кузнецова, сыгравшая в российском сериале «Кухня», выступила в поддержку певицы Оли Поляковой, ранее раскритиковавшей работу территориальных центров комплектования, передает ТАСС. Артистка призналась, что тема мобилизации задела ее лично из-за трагической потери.

    «Очень резонансное интервью вышло с Олей Поляковой и очень много людей не могут спать спокойно из-за моего лайка на видео певицы, где она говорила о ТЦК. Более того, оставила там комментарий», – поделилась Кузнецова в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    Актриса пояснила, что представители военкомата лишили жизни ее 43-летнего друга Романа Сопина. Официальной причиной смерти назвали приступ эпилепсии, однако, по словам Кузнецовой, мужчина не страдал этим заболеванием. Приехавший в больницу знакомый обнаружил на теле погибшего множество гематом, но нарушений в действиях сотрудников военкомата выявлено не было.

    Ранее, 11 августа, певица Оля Полякова заявила, что из-за методов мобилизации Украина становится похожа на концлагерь, а общество превратилось в «запуганных мышей». Эти высказывания вызвали широкий общественный резонанс на Украине.

    Многие деятели культуры выразили солидарность с позицией артистки.

    В мае мобилизованный киевлянин Роман Сопин скончался через сутки после прохождения медкомиссии.

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    15 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    Турецкий эксперт предупредил о последствиях поставок оружия Киеву

    Турецкий эксперт Сефа: Поставки оружия ВСУ разрушат отношения Москвы и Анкары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможная отправка турецких вооружений на Украину способна нанести серьезный урон отношениям Москвы и Анкары, а также подорвать доверие между странами, считает бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.

    Бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа прокомментировал РИА «Новости» ситуацию вокруг поставок Турцией американского оружия для нужд ВСУ.

    «Если эти утверждения подтвердятся, это нанесет огромный ущерб отношениям между Турцией и Россией, а также подорвет доверие к Турции», – заявил Сефа.

    По словам эксперта, реализация подобных планов негативно скажется не только на военно-политическом сотрудничестве двух государств. Ухудшение может затронуть весь спектр двусторонних отношений.

    Сефа подчеркнул, что доверие выступает одним из главных факторов во взаимодействии России и Турции. Любые шаги Анкары, ставящие его под угрозу, приведут к серьезным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за информации о передаче вооружений Киеву.

    Ранее источник в турецком правительстве опроверг наличие данных о транзите американских военных систем через территорию республики.

    А в субботу турецкий эксперт по вопросам безопасности Джанан Терджан исключила возможность поставок Украине оружия собственного производства.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    15 августа 2026, 19:02 • Новости дня
    Киев начал вывоз архивов и имущества из Краматорска

    Власти Украины начали вывоз имущества и документов из Краматорска в Закарпатье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская сторона активно перемещает важную документацию и материальные ценности из Краматорска в город Перечин, расположенный вблизи словацкой границы.

    Украинские власти продолжают вывозить документы и материальные средства из Краматорска в город Перечин в Закарпатской области Украины на границе со Словакией, передает РИА «Новости».

    «Из Краматорска продолжается вывоз документов и материальных средств. Эвакуация происходит в Перечин (город в Ужгородском районе Закарпатской области Украины, находящийся на границе со Словакией)», – рассказали силовики.

    Представитель силовых структур добавил, что в скором времени туда же могут отправиться и украинские чиновники из городской администрации Краматорска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из Краматорска.

    Ранее Министерство обороны России сообщило о срочном вывозе стратегически важных предприятий из города. До этого британский журнал The Economist отметил попытку переноса промышленного сердца региона в закарпатский Перечин.

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    15 августа 2026, 18:27 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы

    Дроны ВС России поразили военные склады в порту Одессы

    Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская армия продолжает атаковать объекты портовой инфраструктуры и морские суда в Одесском регионе, используемые в интересах украинских войск.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным для нужд ВСУ, сообщает Минобороны.

    В течение дня российские ударные беспилотные летательные аппараты успешно поразили склады с военным имуществом в порту Одессы. Эти запасы предназначались для обеспечения украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные уничтожили крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.

    12 августа Вооруженные силы России поразили сухогруз с военным имуществом в этой же гавани. А в начале месяца российские войска атаковали перевозившие военные грузы судно в акватории Черного моря.

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    15 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    FT: Украина осталась без ракет для систем Patriot

    FT: Украина израсходовала ракеты-перехватчики для зенитных комплексов Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Украины исчерпали запасы американских ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, что сделало расчеты противовоздушной обороны уязвимыми во время недавних атак.

    Украинские военные столкнулись с острой нехваткой боеприпасов для систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    По данным Financial Times, ссылающейся на местных чиновников, запасы ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot полностью исчерпаны.

    Издание отмечает, что при отражении последних ударов украинские расчеты ПВО столкнулись с критической ситуацией. «Украинские чиновники заявили, что страна уже израсходовала то небольшое число перехватчиков, которые предоставил Вашингтон, в течение последних недель», – говорится в публикации.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки западного вооружения Киеву лишь усугубляют ситуацию. Российские власти считают, что такие действия напрямую втягивают страны НАТО в конфликт, мешают мирному урегулированию и не способствуют началу переговорного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot

    Американские арсеналы этих боеприпасов сократились до критического минимума. А для запуска собственного производства ракет Киеву потребуются долгие годы.

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    16 августа 2026, 06:48 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона летели 600 БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «В период со вчерашнего вечера по 6.30 утра сегодня в сторону Московского региона летели 600 БПЛА, из них 201 беспилотник уничтожен в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы», – написал он.

    С 3 утра в воскресенье до 6.00 силы ПВО уничтожили 132 дрона, о которых в своем Max-канале сообщал мэр. Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов. Три человека в районе МКАД пострадали в Москве от дронов ВСУ.


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    15 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    FT: Киев скрыл статистику ракетных ударов ради обмана населения

    FT: Украина засекретила статистику ракетных ударов из-за дефицита систем ПВО

    FT: Киев скрыл статистику ракетных ударов ради обмана населения
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за критического дефицита зенитных ракет командование ВСУ перестало раскрывать данные о воздушных атаках, пытаясь утаить количество неперехваченных целей и сохранить моральный дух граждан.

    Командование ВСУ столкнулось с серьезными проблемами в противовоздушной обороне, передает РИА «Новости».

    Британская газета Financial Times отмечает критическую ситуацию с боеприпасами. «Дефицит стал настолько острым, что ВВС Украины перестали регулярно разглашать количество запускаемых Россией ракет, чтобы избежать раскрытия информации о том, сколько из них не удается перехватить», – пишет издание.

    Собеседники британских журналистов пояснили, что подобные меры продиктованы соображениями безопасности и желанием избежать паники среди граждан.

    В свою очередь, Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Киева западным оружием лишь усугубляет конфликт. Российские власти считают поставки вооружений прямой угрозой, которая отдаляет перспективы мирного урегулирования и вовлекает страны НАТО в противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона перестала раскрывать данные о количестве обнаруженных российских ракет.

    Владимир Зеленский заявил о сокращении запасов ракет-перехватчиков в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

    Президент США, между тем, ответил отказом на просьбу Киева о предоставлении дополнительных боеприпасов для систем Patriot.

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    15 августа 2026, 21:01 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 180 украинских беспилотников

    Минобороны сообщило об уничтожении 180 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны в течение дня перехватили и ликвидировали 180 вражеских летательных аппаратов самолетного типа, отметили в оборонном ведомстве.

    За двенадцать часов, с 8 утра до 20 часов по мск дежурные средства ПВО отразили массированную атаку, сбив 180 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны были уничтожены над территориями десяти регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую и Тульскую области. Кроме того, аппараты перехватили над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны перехватили 598 украинских беспилотников над 20 регионами России.

    13 августа российские военные уничтожили 193 вражеских дрона самолетного типа. Днем ранее системы ПВО сбили 147 аппаратов над территорией страны.

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    16 августа 2026, 03:25 • Новости дня
    FAZ: Пока Украина просит ракеты, Россия применяет новое оружие

    FAZ: Россия применяет новое оружие, пока Украина просит ракеты

    Tекст: Катерина Туманова

    В воздушной битве Украине нечего противопоставить России, которая развивает новые виды вооружений, пока в Киеве просят новых ракет, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Украина в небе сталкивается с огромными проблемами, так как Киев не располагает средствами ПВО против баллистических ракет, да и беспилотники перестают быть единственным решением всех проблем, отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

    «Украинская система ПВО в настоящее время едва способна противостоять приближающимся ракетам. Стране не хватает зенитных ракет для систем Patriot, особенно типа PAC-3, которые подходят для перехвата баллистических ракет», –  отмечет издание.

    Газета указывает на то, что этот дефицит имеет серьезные последствия, так как во время ночных атак в последние дни украинцам не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты.

    «Владимиру Зеленскому сейчас не остается ничего другого, кроме как отчаянно умолять своих партнеров о помощи. Он обращается не только к американцам. Киев также надеется на помощь европейских стран, которым в ближайшем будущем вряд ли понадобятся собственные противоракетные комплексы. В последние дни Зеленский даже неоднократно призывал Южную Корею поддержать Украину в вопросах ПВО. Однако пока безрезультатно», – резюмирует издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, FT указала на то, что Украина осталась без ракет для систем Patriot. Маск запретил Киеву использовать Starlink для ударов по России. The Guardian узнала, что страны НАТО провалились в военной поддержке Украины.


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    16 августа 2026, 00:27 • Новости дня
    ВC России с июля поразили более 130 судов украинских сил
    ВC России с июля поразили более 130 судов украинских сил
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала июля российские военные нанесли удары по более чем 130 морским судам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из подсчетов на базе данных Минобороны России.

    Вооруженные силы России с июля поразили свыше 130 судов в акватории Черного моря и украинских портах, передает ТАСС со ссылкой на подсчеты данных Министерства обороны.

    Среди уничтоженных целей оказались сухогрузы и сопровождавшие их патрульные катера.

    За июль российские войска нанесли удары по более чем 80 судам.

    В период с 1 по 7 августа были поражены 34 морских судна, включая 31 сухогруз и три буксира.

    С 8 по 15 августа Минобороны доложило о поражении 16 судов. В этот список вошли один танкер, семь сухогрузов, два буксира и шесть патрульных катеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ. Черноморский флот за сутки уничтожил восемь украинских безэкипажных катеров.  Российские войска поразили три сухогруза с вооружением для ВСУ.

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    16 августа 2026, 04:47 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня.

    «Уничтожены ещё девять вражеских беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале в 4.45.

    До этого сообщалось, что число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 85 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.


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    15 августа 2026, 22:28 • Новости дня
    Рома Зверь объявил об уходе группы «Звери» в творческий отпуск
    Рома Зверь объявил об уходе группы «Звери» в творческий отпуск
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) сообщил о прекращении выпуска новых песен коллективом и уходе группы в творческий отпуск на два года.

    Группа «Звери» берет паузу в концертной деятельности, также коллектив не будет выпускать новые пластинки. Выступление в «Лужниках» в субботу будет последним крупным шоу коллектива перед длительным перерывом, передает РИА Новости.

    «Дискография группы «Звери» официально завершена. Последний альбом вышел в 2024 году, и называется он «Фолк». Хочу сказать всем спасибо – всем, кто принимал участие в записи, всем музыкантам, звукорежиссерам и, конечно, публике. Спасибо вам большое!» – заявил со сцены Роман Билык.

    Артист пообещал поклонникам обязательно вернуться к гастролям через один или два года и пояснил, что музыкантам потребовалась небольшая передышка.

    «Мы возьмем небольшую паузу в концертной деятельности - так что мы увидимся не через год, может быть, через два. Но мы обязательно вернемся с гастролями, я вам обещаю. Просто всем, даже «Зверям», нужна небольшая пауза и передышка. Спасибо большое, друзья!» - добавил фронтмен группы.

    Коллектив «Звери» был основан в 2000 году. За время существования музыканты выпустили девять полноформатных альбомов и шесть мини-альбомов, а последней пластинкой стал концертный релиз «Лужники-2024». Группа девять раз признавалась лучшей по версии телеканала «Муз-ТВ» и получала награды MTV Europe Music Awards.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Звери» в 2020 году записали песню о карантине. Рома Зверь в 2019 году получил премию «Ника» за роль Майка Науменко.

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    16 августа 2026, 06:03 • Новости дня
    В районе МКАД от дронов ВСУ пострадали три человека

    Три человека в районе МКАД пострадали от дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО отражают атаку дронов на Москву, более сотни БПЛА было уничтожено на подлете к городу, однако три человека в районе МКАД пострадали, медики оказывают им помощь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили ещё девять беспилотников, атаковавших Москву. Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщал о 105 сбитых на подлете к Москве дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

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    15 августа 2026, 21:45 • Новости дня
    Офицер ВСУ посоветовал жителям Украины запасаться продуктами на два месяца

    Офицер ВСУ Онистрат посоветовал украинцам запасаться продуктами на два месяца

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за угрозы уничтожения теплоэлектроцентралей грядущей зимой жителям Украины необходимо заранее создать двухмесячный запас продовольствия и базовых товаров, заявил офицер ВСУ и бизнесмен Андрей Онистрат.

    Гражданам Украины следует заблаговременно подготовиться к серьезным перебоям с электричеством и отоплением. Офицер ВСУ и бизнесмен Андрей Онистрат посоветовал сделать запасы минимум на два месяца, передает РИА «Новости». По его словам, риск потери всех теплоэлектроцентралей крайне высок.

    «Это невозможно и нереально уберечь ТЭЦ от повреждений, их развалят, в ноябре месяце, может, в октябре. Нужны генераторы, инверторы, солнечные панели, но они в ноябре, декабре и январе практически не работают. То есть тяжелый месяц будет ноябрь, еще тяжелее декабрь, немного легче - январь», – заявил Онистрат в подкасте с Анной Максимчук.

    Военный подчеркнул необходимость подготовки к худшему сценарию, при котором зимой в домах не будет ни света, ни тепла. Он рекомендовал завершить закупку продуктов и товаров первой необходимости ближе к октябрю. Ранее премьер-министр страны Сергей Корецкий также предупреждал, что грядущая зима может оказаться сложнее предыдущей.

    Энергетический эксперт Станислав Игнатьев в июле отмечал, что предстоящий зимний период станет самым трудным с 2022 года, поскольку энергосистема не выдерживает нагрузок. В прошлом году во многих украинских регионах уже наблюдались серьезные проблемы с тепло- и электроснабжением, что приводило к введению графиков отключений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский объяснил смену главы правительства подготовкой к тяжелой зиме.

    Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия спрогнозировал беспрецедентно сложный отопительный сезон для страны.

    Власти Киева ранее призвали горожан заранее запастись питьевой водой и продуктами длительного хранения.

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    15 августа 2026, 21:42 • Новости дня
    Турция заявила об отсутствии информации по запросу Москвы об оружии для ВСУ

    Турция заявила об отсутствии информации по запросу Москвы об оружии для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Турецкие власти заявили, что не располагают данными относительно планов передачи внушительного арсенала американских вооружений украинской армии.

    Официальная Анкара пока не может прокомментировать ситуацию вокруг возможных поставок вооружений Киеву. «У нас нет информации по этому вопросу», – ответили журналистам РИА «Новости» в администрации президента Турции. От дополнительных пояснений касательно позиции государства представители ведомства отказались.

    Ранее МИД сообщил об обнародованных американским конгрессом планах и затребовал объяснений у США и Турции. Речь идет о передаче украинской стороне крупной партии американского вооружения, которое сейчас находится на турецкой территории.

    Согласно опубликованным документам, планируется отправка 12 установок реактивных систем залпового огня и более 2,5 тыс. кассетных боеприпасов к ним. Кроме того, арсенал включает 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 миллиметра, а также 70 ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за информации о передаче вооружений Киеву.

    Ранее Госдепартамент США уведомил конгресс о возможной отправке на Украину турецких ракет ATACMS. Позже власти Турции опровергли данные о планах транзита американских военных систем через свою территорию.

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    Северный морской путь становится глобальным транспортным коридором

    15 августа начался первый в истории регулярный рейс через Северный морской путь (СМП). Китайская судоходная компания Sea Legend Line отправила из порта Нинбо контейнеровоз Dubai Tower. Так Северный морской путь становится не только дорогой для вывоза ресурсов российского Севера, но и транзитным коридором между Азией и Европой. Подробности

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    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

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    В Новосибирске построили ускоритель российской науки

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа. Подробности

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    «Евротройка» готовит новую войну на Украине

    В Париже, Берлине и Лондоне захотели создать свой формат по урегулированию конфликта на Украине. Европейцы опасаются сценария, при котором Россия и США договорятся за их спиной, а для Европы будущие отношения с Москвой имеют критическое значение. Что европейцы могут предложить России в рамках нового формата и как кулуарная разработка отразится на отношениях внутри НАТО? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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